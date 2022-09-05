https://ria.ru/20220905/santekhnik-1814459307.html

В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей

В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей - РИА Новости, 05.09.2022

В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей

Полицейские задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у пережившей блокаду Ленинграда пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:33

2022-09-05T10:33

2022-09-05T10:33

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у пережившей блокаду Ленинграда пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти."Опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.Уточняется, что 24 августа 2022 года в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение от 93-летней блокадницы о краже денег. Женщина сообщила, что когда она возвращалась домой из магазина, в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина, представившийся сантехником. Он отвлек пенсионерку, и в это время украл деньги, около 140 тысяч рублей.Как рассказывает сама пострадавшая на видео, распространенном пресс-службой ГУМВД, она сама отдала молодому человеку 10 тысяч рублей, чтобы он поменял унитаз, остальные деньги были спрятаны в книгу, а "сантехник" увидел это, выманил женщину из комнаты и украл их."Полицейские установили, что злоумышленник "вел" потерпевшую от магазина, где она совершала покупки. Попав к ней в квартиру, "сантехник" незаметно достал бутылку с водой, разлил ее на полу в ванной комнате и проинформировал хозяйку о протечке", - добавили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург