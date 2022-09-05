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В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей
В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей - РИА Новости, 05.09.2022
В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей
Полицейские задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у пережившей блокаду Ленинграда пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:33
2022-09-05T10:33
2022-09-05T10:33
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у пережившей блокаду Ленинграда пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти."Опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.Уточняется, что 24 августа 2022 года в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение от 93-летней блокадницы о краже денег. Женщина сообщила, что когда она возвращалась домой из магазина, в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина, представившийся сантехником. Он отвлек пенсионерку, и в это время украл деньги, около 140 тысяч рублей.Как рассказывает сама пострадавшая на видео, распространенном пресс-службой ГУМВД, она сама отдала молодому человеку 10 тысяч рублей, чтобы он поменял унитаз, остальные деньги были спрятаны в книгу, а "сантехник" увидел это, выманил женщину из комнаты и украл их."Полицейские установили, что злоумышленник "вел" потерпевшую от магазина, где она совершала покупки. Попав к ней в квартиру, "сантехник" незаметно достал бутылку с водой, разлил ее на полу в ванной комнате и проинформировал хозяйку о протечке", - добавили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге у блокадницы украли 140 тысяч рублей
В Петербурге задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у блокадницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали лжесантехника, подозреваемого в краже 140 тысяч рублей у пережившей блокаду Ленинграда пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
"Опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга
на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.
Уточняется, что 24 августа 2022 года в полицию Кировского района
Петербурга поступило сообщение от 93-летней блокадницы о краже денег. Женщина сообщила, что когда она возвращалась домой из магазина, в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина, представившийся сантехником. Он отвлек пенсионерку, и в это время украл деньги, около 140 тысяч рублей.
Как рассказывает сама пострадавшая на видео, распространенном пресс-службой ГУМВД, она сама отдала молодому человеку 10 тысяч рублей, чтобы он поменял унитаз, остальные деньги были спрятаны в книгу, а "сантехник" увидел это, выманил женщину из комнаты и украл их.
"Полицейские установили, что злоумышленник "вел" потерпевшую от магазина, где она совершала покупки. Попав к ней в квартиру, "сантехник" незаметно достал бутылку с водой, разлил ее на полу в ванной комнате и проинформировал хозяйку о протечке", - добавили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ
(кража).