В ЕС выражают обеспокоенность из-за антироссийских санкций, заявил Боррель
Боррель: в странах ЕС выражают обеспокоенность из-за последствий антироссийских санкций
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в странах ЕС существуют разные мнения о кризисе на Украине, включая озабоченность в связи с последствиями антироссийских санкций и влиянием европейской поддержки Киева на ситуацию в мире, и такие точки зрения "имеют право на существование".
В понедельник в Праге прошла посвященная вопросам внешней политики и безопасности межпарламентская конференция, в ходе которой ряд депутатов национальных европейских парламентов демонстрировали несогласие с антироссийской позицией ЕС.
"Это был обмен мнениями между представителями разных парламентов стран-членов ЕС, не только депутатов Европарламента. Они отражают разные политические взгляды в странах всего Евросоюза. И, конечно, есть люди (которые находятся, безусловно, в меньшинстве), но у них есть право выражать свое мнение. И некоторые выражают свою обеспокоенность… как наши санкции и военная поддержка Украины сказываются на мировой ситуации", - сказал Боррель по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе, отвечая украинскому журналисту, который задался вопросом, насколько высказанные на межпарламентской конференции идеи "опасны для европейского единства".
При этом глава евродипломатии подчеркнул, что "мои коллеги – главы МИД ЕС отражают позицию стран ЕС. И я могу сказать, что в Праге неделю назад (в ходе неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза – ред.) было достигнуто четкое единство в отношении необходимости поддержки Украины".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.