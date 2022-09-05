https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814645309.html

В ЕС выражают обеспокоенность из-за антироссийских санкций, заявил Боррель

В ЕС выражают обеспокоенность из-за антироссийских санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 05.09.2022

В ЕС выражают обеспокоенность из-за антироссийских санкций, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в странах ЕС существуют разные мнения о кризисе на Украине, включая озабоченность в связи с последствиями... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:23

2022-09-05T18:23

2022-09-05T18:23

в мире

жозеп боррель

украина

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в странах ЕС существуют разные мнения о кризисе на Украине, включая озабоченность в связи с последствиями антироссийских санкций и влиянием европейской поддержки Киева на ситуацию в мире, и такие точки зрения "имеют право на существование".В понедельник в Праге прошла посвященная вопросам внешней политики и безопасности межпарламентская конференция, в ходе которой ряд депутатов национальных европейских парламентов демонстрировали несогласие с антироссийской позицией ЕС."Это был обмен мнениями между представителями разных парламентов стран-членов ЕС, не только депутатов Европарламента. Они отражают разные политические взгляды в странах всего Евросоюза. И, конечно, есть люди (которые находятся, безусловно, в меньшинстве), но у них есть право выражать свое мнение. И некоторые выражают свою обеспокоенность… как наши санкции и военная поддержка Украины сказываются на мировой ситуации", - сказал Боррель по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе, отвечая украинскому журналисту, который задался вопросом, насколько высказанные на межпарламентской конференции идеи "опасны для европейского единства".При этом глава евродипломатии подчеркнул, что "мои коллеги – главы МИД ЕС отражают позицию стран ЕС. И я могу сказать, что в Праге неделю назад (в ходе неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза – ред.) было достигнуто четкое единство в отношении необходимости поддержки Украины".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220905/zakharova-1814547244.html

https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814522402.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, санкции