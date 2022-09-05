https://ria.ru/20220905/sanktsii-1814565238.html

Россия расширила санкционный список против США

Россия расширила санкционный список против США - РИА Новости, 05.09.2022

Россия расширила санкционный список против США

Список граждан США, которым запрещено посещать Россию, увеличился на 25 человек, в него, помимо прочих, вошли актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:58

2022-09-05T14:58

2022-09-05T17:13

россия

сша

шон пенн

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Список граждан США, которым запрещено посещать Россию, увеличился на 25 человек, в него, помимо прочих, вошли актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД.Отмечается, что это ответ на "постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России".Кроме Пенна и Стиллера в черный список попали заместители министра торговли США Мэтью Аксельрод и Дон Грэйвс, американские конгрессмены, представители бизнеса и экспертного сообщества.В опубликованном на сайте МИД сводном перечне американцев, находящихся под российскими персональными санкциями, 1073 человека, включая президента Байдена и членов его семьи.В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев, Бородянку, Ирпень и Гостомель. Также на Украине после 24 февраля побывали и другие голливудские знаменитости, в частности Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220602/makkeyn-1792506781.html

https://ria.ru/20220620/komik-1796900939.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, шон пенн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)