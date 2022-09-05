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Россия расширила санкционный список против США - РИА Новости, 05.09.2022
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Россия расширила санкционный список против США
Россия расширила санкционный список против США - РИА Новости, 05.09.2022
Россия расширила санкционный список против США
Список граждан США, которым запрещено посещать Россию, увеличился на 25 человек, в него, помимо прочих, вошли актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:58
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россия
сша
шон пенн
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Список граждан США, которым запрещено посещать Россию, увеличился на 25 человек, в него, помимо прочих, вошли актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД.Отмечается, что это ответ на "постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России".Кроме Пенна и Стиллера в черный список попали заместители министра торговли США Мэтью Аксельрод и Дон Грэйвс, американские конгрессмены, представители бизнеса и экспертного сообщества.В опубликованном на сайте МИД сводном перечне американцев, находящихся под российскими персональными санкциями, 1073 человека, включая президента Байдена и членов его семьи.В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев, Бородянку, Ирпень и Гостомель. Также на Украине после 24 февраля побывали и другие голливудские знаменитости, в частности Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.
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россия, сша, шон пенн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Шон Пенн, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:58 05.09.2022 (обновлено: 17:13 05.09.2022)
 
Россия расширила санкционный список против США

Россия запретила въезд 25 гражданам США в ответ на санкции Вашингтона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Список граждан США, которым запрещено посещать Россию, увеличился на 25 человек, в него, помимо прочих, вошли актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сообщили в МИД.
Отмечается, что это ответ на "постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России".

"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме Пенна и Стиллера в черный список попали заместители министра торговли США Мэтью Аксельрод и Дон Грэйвс, американские конгрессмены, представители бизнеса и экспертного сообщества.
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В опубликованном на сайте МИД сводном перечне американцев, находящихся под российскими персональными санкциями, 1073 человека, включая президента Байдена и членов его семьи.
В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев, Бородянку, Ирпень и Гостомель. Также на Украине после 24 февраля побывали и другие голливудские знаменитости, в частности Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.
В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили, что страна была готова к такому развитию событий.
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