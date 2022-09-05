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Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета - РИА Новости, 05.09.2022
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Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета
Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета - РИА Новости, 05.09.2022
Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета
Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:20
2022-09-05T15:26
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger. Ранее сообщалось, что в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей."Латвийские власти обнаружили обломки самолета, но пока не нашли его пассажиров", - отметило издание.По данным Kölner Stadt-Anzeiger, Гриземанн был на борту вместе со своей женой Юлианой, дочерью Лизой и ее парнем, самолёт направлялся в Кельн. Предприниматель был почетным президентом кельнского карнавального общества Blaue Funken "Голубые искры".Трагедия потрясла представителей организации. "Мы подтверждаем факт крушения и названных лиц, находившихся на борту", - прокомментировали изданию в Blaue Funken. По их словам, самолет направлялся из Испании в Кельн. "Мы знаем, что надежды на то, что кто-то из них выжил, мало. Но мы по-прежнему хотим дождаться результатов поисковой операции на месте в Балтийском море", - добавили в карнавальном обществе.В связи с тем, что поиски еще продолжаются, в Blaue Funken, посоветовавшись с семьей Гриземанна, воздержались от дальнейших заявлений.
https://ria.ru/20220904/pilot-1814405988.html
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в мире, кельн, балтийское море, испания, латвия
В мире, Кельн, Балтийское море, Испания, Латвия
15:20 05.09.2022 (обновлено: 15:26 05.09.2022)
 
Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета

Kölner Stadt-Anzeiger: Латвия нашла обломки рухнувшего в море самолета, пассажиров ищут

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Балтийское море. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Ранее сообщалось, что в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей.
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"Латвийские власти обнаружили обломки самолета, но пока не нашли его пассажиров", - отметило издание.
По данным Kölner Stadt-Anzeiger, Гриземанн был на борту вместе со своей женой Юлианой, дочерью Лизой и ее парнем, самолёт направлялся в Кельн. Предприниматель был почетным президентом кельнского карнавального общества Blaue Funken "Голубые искры".
Трагедия потрясла представителей организации. "Мы подтверждаем факт крушения и названных лиц, находившихся на борту", - прокомментировали изданию в Blaue Funken. По их словам, самолет направлялся из Испании в Кельн. "Мы знаем, что надежды на то, что кто-то из них выжил, мало. Но мы по-прежнему хотим дождаться результатов поисковой операции на месте в Балтийском море", - добавили в карнавальном обществе.
В связи с тем, что поиски еще продолжаются, в Blaue Funken, посоветовавшись с семьей Гриземанна, воздержались от дальнейших заявлений.
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