15:20 05.09.2022 (обновлено: 15:26 05.09.2022)
Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета
Kölner Stadt-Anzeiger: Латвия нашла обломки рухнувшего в море самолета, пассажиров ищут
Балтийское море. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Ранее сообщалось, что в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей.
4 сентября, 23:18Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
"Латвийские власти обнаружили обломки самолета, но пока не нашли его пассажиров", - отметило издание.
По данным Kölner Stadt-Anzeiger, Гриземанн был на борту вместе со своей женой Юлианой, дочерью Лизой и ее парнем, самолёт направлялся в Кельн. Предприниматель был почетным президентом кельнского карнавального общества Blaue Funken "Голубые искры".
Трагедия потрясла представителей организации. "Мы подтверждаем факт крушения и названных лиц, находившихся на борту", - прокомментировали изданию в Blaue Funken. По их словам, самолет направлялся из Испании в Кельн. "Мы знаем, что надежды на то, что кто-то из них выжил, мало. Но мы по-прежнему хотим дождаться результатов поисковой операции на месте в Балтийском море", - добавили в карнавальном обществе.
В связи с тем, что поиски еще продолжаются, в Blaue Funken, посоветовавшись с семьей Гриземанна, воздержались от дальнейших заявлений.
14 мая, 23:23В США самолет столкнулся с автомобилем