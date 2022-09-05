https://ria.ru/20220905/samolet-1814574494.html

Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета

Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета - РИА Новости, 05.09.2022

Латвийские спасатели нашли обломки рухнувшего в море самолета

Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:20

2022-09-05T15:20

2022-09-05T15:26

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Латвийская сторона обнаружила обломки самолета, потерпевшего крушение в Балтийском море в воскресенье, но поиск пассажиров продолжается, сообщила немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger. Ранее сообщалось, что в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей."Латвийские власти обнаружили обломки самолета, но пока не нашли его пассажиров", - отметило издание.По данным Kölner Stadt-Anzeiger, Гриземанн был на борту вместе со своей женой Юлианой, дочерью Лизой и ее парнем, самолёт направлялся в Кельн. Предприниматель был почетным президентом кельнского карнавального общества Blaue Funken "Голубые искры".Трагедия потрясла представителей организации. "Мы подтверждаем факт крушения и названных лиц, находившихся на борту", - прокомментировали изданию в Blaue Funken. По их словам, самолет направлялся из Испании в Кельн. "Мы знаем, что надежды на то, что кто-то из них выжил, мало. Но мы по-прежнему хотим дождаться результатов поисковой операции на месте в Балтийском море", - добавили в карнавальном обществе.В связи с тем, что поиски еще продолжаются, в Blaue Funken, посоветовавшись с семьей Гриземанна, воздержались от дальнейших заявлений.

https://ria.ru/20220904/pilot-1814405988.html

https://ria.ru/20220514/samolet-1788607420.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кельн, балтийское море, испания, латвия