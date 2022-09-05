09:48 05.09.2022 (обновлено: 16:57 05.09.2022)
СМИ: владелец Quick Air был на борту рухнувшего в Балтийском море самолета
Diario de Sevilla: владелец Quick Air Гриземанн и его семья погибли в Балтийском море
Закат на Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей находился на борту потерпевшей крушение в Балтийском море Cessna, сообщила газета Diario de Sevilla.
"Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Пилотировал самолет сам Гриземанн", — пишет издание.
Кроме бизнесмена на борту находились его жена и двое детей, уточнила газета.
По информации издания, у семьи есть дом в населенном пункте Саара-де-лос-Атунес в испанской провинции Кадис. Они часто летали из местного аэропорта Херес в Кельн, где базируется компания Quick Air.
В воскресенье газета Bild сообщила, что небольшой самолет Cessna, следовавший из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. На его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей французских и испанских ВВС, которых подняли по тревоге, не смогли разглядеть кого-либо внутри. Позднее латвийское агентство LETA утверждало, что в самолете находились шесть человек.
По данным Diario de Sevilla, с пилотом удалось связаться лишь один раз, вскоре после взлета из испанского аэропорта. Тогда летчик сообщил о проблеме с давлением в салоне.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на место катастрофы отправили спасательное судно вооруженных сил страны. При этом он отметил, что пока точно неизвестно, в территориальных водах какого государства упал самолет.