https://ria.ru/20220905/samolet-1814449514.html

СМИ: владелец Quick Air был на борту рухнувшего в Балтийском море самолета

СМИ: владелец Quick Air был на борту рухнувшего в Балтийском море самолета - РИА Новости, 05.09.2022

СМИ: владелец Quick Air был на борту рухнувшего в Балтийском море самолета

Владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей находился на борту потерпевшей крушение в Балтийском море... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:48

2022-09-05T09:48

2022-09-05T16:57

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балтийское море

кельн

испания

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе с семьей находился на борту потерпевшей крушение в Балтийском море Cessna, сообщила газета Diario de Sevilla.Кроме бизнесмена на борту находились его жена и двое детей, уточнила газета.По информации издания, у семьи есть дом в населенном пункте Саара-де-лос-Атунес в испанской провинции Кадис. Они часто летали из местного аэропорта Херес в Кельн, где базируется компания Quick Air.В воскресенье газета Bild сообщила, что небольшой самолет Cessna, следовавший из Испании в Кельн, упал в Балтийское море недалеко от Вентспилса. На его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей французских и испанских ВВС, которых подняли по тревоге, не смогли разглядеть кого-либо внутри. Позднее латвийское агентство LETA утверждало, что в самолете находились шесть человек.По данным Diario de Sevilla, с пилотом удалось связаться лишь один раз, вскоре после взлета из испанского аэропорта. Тогда летчик сообщил о проблеме с давлением в салоне.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на место катастрофы отправили спасательное судно вооруженных сил страны. При этом он отметил, что пока точно неизвестно, в территориальных водах какого государства упал самолет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/samolet-1813991192.html

https://ria.ru/20220905/spasateli-1814423177.html

балтийское море

кельн

испания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, балтийское море, кельн, испания, bild