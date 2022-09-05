https://ria.ru/20220905/samarskiy_universitet-1813931367.html

В России разработали новый метод подбора композитов для авиации

В России разработали новый метод подбора композитов для авиации - РИА Новости, 05.09.2022

В России разработали новый метод подбора композитов для авиации

Метод, позволяющий на ранних стадиях проектирования предсказывать свойства короткоармированных композиционных материалов, разработали Ученые Самарского... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:00

2022-09-05T09:00

2022-09-05T09:00

наука

университетская наука

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Метод, позволяющий на ранних стадиях проектирования предсказывать свойства короткоармированных композиционных материалов, разработали Ученые Самарского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers.Композиты делятся на типы в зависимости от длины волокон. В короткоармированных длина волокна составляет примерно 0,3 мм. Это позволяет до 30 процентов сократить вес и до 40 процентов сократить стоимость производства узлов навески аэрокосмического назначения по сравнению с металлическими аналогами, рассказали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.По их словам, подобные материалы могут быть использованы для создания конструкций различного назначения – от корпуса электродрели до кронштейна двери самолета.Прочность и жесткость короткоармированных композитов вдоль и поперек литья отличаются более чем в два раза, поэтому для проектирования легких и прочных изделий требуется программное обеспечение, позволяющее определять свойства конструкций в зависимости от организации процесса производства.Как рассказали исследователи, в настоящее время для выбора материала перебирают варианты с различной объемной долей армирующих волокон, свойства каждого из которых исследуются в отдельности.Подход ученых Самарского университета позволяет определять необходимое содержание волокон на ранних стадиях проектирования изделий. Он заключается в построении математической модели механических характеристик материалов с произвольной объемной долей волокна.Ученые провели экспериментальное исследование механических свойств короткоармированного полиамида с объемной долей волокна от 10 до 30 процентов и характеристик связующего. Было выполнено литье пластин на термопласт-автомате, вырезка образцов и их разрыв на сервогидравлической машине, анализ микроструктуры материала с использованием электронного микроскопа.Для обработки результатов эксперимента использованы модели микромеханики, позволяющие определить характеристики композиционного материала на основе данных о свойствах волокна и связующего.По словам исследователей, в настоящее время в промышленности используются зарубежные решения, цель научного коллектива Самарского университета – разработка собственной системы проектирования изделий из коротокоармированных композиционных материалов, решающей задачи литья, жесткости и прочности изделий.Работа проводилась в рамках проекта РНФ № 19-79-10205, успешно завершенного в июне 2022 года. Коллектив проекта планирует продолжать работу и развивать методы и программное обеспечение проектирования изделий из короткоармированных композиционных материалов в рамках проекта РНФ № 22-79-10309, реализация которого начата в этом году.

https://ria.ru/20220726/misis-1804767699.html

https://ria.ru/20220608/belgu-1793821364.html

https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html

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университетская наука, самарский университет, технологии, навигатор абитуриента, россия, самара