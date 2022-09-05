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Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
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Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:37
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сахалин-2
экономика
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно: и иностранцев, и российских юридических лиц", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
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сахалин-2, экономика, владимир путин, россия
Сахалин-2, Экономика, Владимир Путин, Россия
15:37 05.09.2022 (обновлено: 15:44 05.09.2022)
 
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин

Путин: желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно среди россиян и иностранцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно: и иностранцев, и российских юридических лиц", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 17:02
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
 
Сахалин-2ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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