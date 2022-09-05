https://ria.ru/20220905/sakhalin-2-1814580991.html

Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин

Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022

Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин

Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:37

2022-09-05T15:37

2022-09-05T15:44

сахалин-2

экономика

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно: и иностранцев, и российских юридических лиц", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.

https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сахалин-2, экономика, владимир путин, россия