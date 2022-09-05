https://ria.ru/20220905/sakhalin-2-1814580991.html
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:37
2022-09-05T15:37
2022-09-05T15:44
сахалин-2
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813270629_0:306:3077:2037_1920x0_80_0_0_9d1ac012b617bb4eedeb30a67230dc51.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Желающих зайти в проект "Сахалин-2" достаточно как среди иностранцев, так и среди российских юридических лиц, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается "Сахалина-2", то вы знаете, что желающих войти в этот проект у нас достаточно: и иностранцев, и российских юридических лиц", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813270629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8afef55c64889a32b1bff49984288d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин-2, экономика, владимир путин, россия
Сахалин-2, Экономика, Владимир Путин, Россия
15:37 05.09.2022 (обновлено: 15:44 05.09.2022)
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
Путин: желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно среди россиян и иностранцев