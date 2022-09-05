https://ria.ru/20220905/sakhalin-1814580805.html
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян - РИА Новости, 05.09.2022
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:37
2022-09-05T15:37
2022-09-05T15:53
сахалин-2
владимир путин
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин."Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
https://ria.ru/20220905/sakhalin-2-1814580991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин-2, владимир путин, россия, экономика
Сахалин-2, Владимир Путин, Россия, Экономика
15:37 05.09.2022 (обновлено: 15:53 05.09.2022)
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
Путин о проекте "Сахалин-2": первостепенное значение для нас имеют российские потребители
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.