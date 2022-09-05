https://ria.ru/20220905/sakhalin-1814580805.html

Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян

Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян - РИА Новости, 05.09.2022

Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян

Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:37

2022-09-05T15:37

2022-09-05T15:53

сахалин-2

владимир путин

россия

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин."Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.

https://ria.ru/20220905/sakhalin-2-1814580991.html

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

сахалин-2, владимир путин, россия, экономика