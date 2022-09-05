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Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян - РИА Новости, 05.09.2022
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:37
2022-09-05T15:53
сахалин-2
владимир путин
россия
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин."Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
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сахалин-2, владимир путин, россия, экономика
Сахалин-2, Владимир Путин, Россия, Экономика
15:37 05.09.2022 (обновлено: 15:53 05.09.2022)
 
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян

Путин о проекте "Сахалин-2": первостепенное значение для нас имеют российские потребители

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Российские потребители имеют первостепенное значение для властей в вопросе развития проекта "Сахалин-2", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объем идет в Японию, в Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 15:37
Желающих войти в проект "Сахалин-2" достаточно, заявил Путин
 
Сахалин-2Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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