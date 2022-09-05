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S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью
S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью - РИА Новости, 05.09.2022
S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью
Российская S7 с 26 сентября запустит рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:52
2022-09-05T18:52
2022-09-05T18:53
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская S7 с 26 сентября запустит рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила авиакомпания."S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью. Первый рейс по маршруту Москва – Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября", - говорится в сообщении.Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.
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анталья (провинция), s7 airlines, москва, новосибирск, новости - туризм, туризм
Туризм, Анталья (провинция), S7 Airlines, Москва, Новосибирск, Новости - Туризм, Туризм
18:52 05.09.2022 (обновлено: 18:53 05.09.2022)
S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью
Авиакомпания S7 с 26 сентября запустит рейсы из Москвы в Анталью