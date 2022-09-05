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ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО
ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО
Российские Вооруженные силы за сутки уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1500 снарядов для украинских систем залпового огня,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:49
2022-09-05T12:49
2022-09-05T14:42
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы за сутки уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1500 снарядов для украинских систем залпового огня, сообщили в пресс-службе Минобороны."В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня HIMARS производства США", — говорится в заявлении ведомства.По всей Украине и в ДНР всего ликвидированы пять складов, под Харьковом уничтожена установка HIMARS.Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
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Минобороны РФ о ночных обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Два артобстрела Энергодара зафиксированы ночью, подразделения ВСУ подавлены ответным огнем артиллерии РФ.
2022-09-05T12:49
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в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:49 05.09.2022 (обновлено: 14:42 05.09.2022)
ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки два склада снарядов для РСЗО ВСУ под Николаевом