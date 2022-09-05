Рейтинг@Mail.ru
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814580211.html
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России - РИА Новости, 05.09.2022
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России
Москва ожидает от нового премьера Великобритании Лиз Трасс продолжения деструктивного курса, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:35
2022-09-05T15:42
россия
в мире
лиз трасс
великобритания
сергей беляев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_dc643c745995297e8e85ed49819acf34.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва ожидает от нового премьера Великобритании Лиз Трасс продолжения деструктивного курса, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, комментируя итоги выборов.Он отметил, что Москва "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией"."Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами", - подчеркнул Беляев.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7d07a523fbe3baa64ef87c3dac96436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, лиз трасс, великобритания, сергей беляев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Сергей Беляев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:35 05.09.2022 (обновлено: 15:42 05.09.2022)
 
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России

МИД: Трасс заявляла, что продолжит деструктивный курс в отношениях с Россией

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва ожидает от нового премьера Великобритании Лиз Трасс продолжения деструктивного курса, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, комментируя итоги выборов.

Он отметил, что Москва "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией".

"Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами", - подчеркнул Беляев.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 14:40
Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
 
РоссияВ миреЛиз ТрассВеликобританияСергей БеляевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала