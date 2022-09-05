МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Москва ожидает от нового премьера Великобритании Лиз Трасс продолжения деструктивного курса, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, комментируя итоги выборов.



Он отметил, что Москва "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией".



"Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами", - подчеркнул Беляев.