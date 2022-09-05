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Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца" - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца"
Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца" - РИА Новости, 05.09.2022
Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца"
Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:17
2022-09-05T16:27
владимир путин
россия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия. На это глава государства отметил, что начало России — это человек, "где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил", после чего объяснил, почему Российскую Федерацию можно считать "Страной восходящего солнца", как привычно называют Японию."Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже Американский континент. В этом смысле "Страна восходящего солнца" — это Россия", — отметил Путин.
https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html
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владимир путин, россия, общество, япония
Владимир Путин, Россия, Общество, Япония
13:17 05.09.2022 (обновлено: 16:27 05.09.2022)
 
Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца"

Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", напомнив о территориях восточнее Японии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Петропавловске-Камчатском
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия. На это глава государства отметил, что начало России — это человек, "где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил", после чего объяснил, почему Российскую Федерацию можно считать "Страной восходящего солнца", как привычно называют Японию.
"Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже Американский континент. В этом смысле "Страна восходящего солнца" — это Россия", — отметил Путин.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:46Туризм
Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку
 
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