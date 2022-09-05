https://ria.ru/20220905/rossiya-1814528030.html

Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца"

Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца" - РИА Новости, 05.09.2022

Путин объяснил, почему именно Россия — "Страна восходящего солнца"

Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:17

2022-09-05T13:17

2022-09-05T16:27

владимир путин

россия

общество

япония

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия. На это глава государства отметил, что начало России — это человек, "где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил", после чего объяснил, почему Российскую Федерацию можно считать "Страной восходящего солнца", как привычно называют Японию."Вообще наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже Американский континент. В этом смысле "Страна восходящего солнца" — это Россия", — отметил Путин.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, япония