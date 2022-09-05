https://ria.ru/20220905/rezervy-1814444909.html

В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации

В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации - РИА Новости, 05.09.2022

В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации

Занятость, точечное стимулирование, борьба с бедностью являются резервом для улучшения демографической ситуации в стране, заявила первая замминистра труда и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T09:23

2022-09-05T09:23

2022-09-05T15:27

вэф-2022

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Занятость, точечное стимулирование, борьба с бедностью являются резервом для улучшения демографической ситуации в стране, заявила первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Где мы сегодня видим резервы для улучшения демографической ситуации? Во-первых, конечно, в расширении занятости, в содействии родителям в адаптации к ситуации на рынке труда. Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабными, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи... это устойчивая заработная плата", - сказала она на ВЭФ.Баталина отметила, что к резервам также относятся адресная поддержка рождения вторых, третьих детей у женщин возрастной группы 30-39 лет, минимизация рисков бедности семей с детьми, улучшение жилищных условий, укрепление репродуктивного здоровья.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вэф-2022, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество