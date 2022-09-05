https://ria.ru/20220905/rezervy-1814444909.html
В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации
В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации - РИА Новости, 05.09.2022
В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации
Занятость, точечное стимулирование, борьба с бедностью являются резервом для улучшения демографической ситуации в стране, заявила первая замминистра труда и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:23
2022-09-05T09:23
2022-09-05T15:27
вэф-2022
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Занятость, точечное стимулирование, борьба с бедностью являются резервом для улучшения демографической ситуации в стране, заявила первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Где мы сегодня видим резервы для улучшения демографической ситуации? Во-первых, конечно, в расширении занятости, в содействии родителям в адаптации к ситуации на рынке труда. Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабными, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи... это устойчивая заработная плата", - сказала она на ВЭФ.Баталина отметила, что к резервам также относятся адресная поддержка рождения вторых, третьих детей у женщин возрастной группы 30-39 лет, минимизация рисков бедности семей с детьми, улучшение жилищных условий, укрепление репродуктивного здоровья.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2022, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
ВЭФ-2022, Ольга Баталина, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
09:23 05.09.2022 (обновлено: 15:27 05.09.2022)
В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации
Первая замминистра труда Баталина назвала резервы для улучшения демографической ситуации
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Занятость, точечное стимулирование, борьба с бедностью являются резервом для улучшения демографической ситуации в стране, заявила первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Где мы сегодня видим резервы для улучшения демографической ситуации? Во-первых, конечно, в расширении занятости, в содействии родителям в адаптации к ситуации на рынке труда. Основа финансовой устойчивости семьи не социальные выплаты, какими бы они ни были масштабными, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи... это устойчивая заработная плата", - сказала она на ВЭФ.
Баталина отметила, что к резервам также относятся адресная поддержка рождения вторых, третьих детей у женщин возрастной группы 30-39 лет, минимизация рисков бедности семей с детьми, улучшение жилищных условий, укрепление репродуктивного здоровья.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.