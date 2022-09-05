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МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме - РИА Новости, 05.09.2022
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:50
2022-09-05T03:50
2022-09-05T09:42
россия
донецкая народная республика
херсонская область
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России. Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не Москвы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , В мире
03:50 05.09.2022 (обновлено: 09:42 05.09.2022)
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.
"Организация голосования на выборах и референдумах относится к исключительному ведению органов соответствующей территории. Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе", - сказал он, отвечая на вопрос получали ли в Москве просьбы от республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей помочь им в проведении референдумов.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России.
Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не Москвы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.