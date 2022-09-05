https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html

МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме

МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме - РИА Новости, 05.09.2022

МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме

Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:50

2022-09-05T03:50

2022-09-05T09:42

россия

донецкая народная республика

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России. Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не Москвы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html

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донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, херсонская область , в мире