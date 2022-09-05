Рейтинг@Mail.ru
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/referendumy-1814419638.html
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме - РИА Новости, 05.09.2022
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме
Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:50
2022-09-05T09:42
россия
донецкая народная республика
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_01e632eda24b14bad30cc01f799b0c4b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России. Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не Москвы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_152:0:2317:1624_1920x0_80_0_0_7abc715ec45bc7ffc40fc832798d4079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, херсонская область , в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , В мире
03:50 05.09.2022 (обновлено: 09:42 05.09.2022)
 
МИД: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме

Дипломат Чуров: Херсонской области, Запорожью и Донбассу могут помочь при референдуме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право обращаться за помощью, в том числе финансовой, к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

"Организация голосования на выборах и референдумах относится к исключительному ведению органов соответствующей территории. Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе", - сказал он, отвечая на вопрос получали ли в Москве просьбы от республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей помочь им в проведении референдумов.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что референдумы на территории ДНР и ЛНР состоятся, и назвал республики территорией России.
Россия в феврале признала ДНР и ЛНР, которые выразили желание войти в ее состав. Также о намерении стать частью России заявили в Херсонской и Запорожской областях, где планируются соответствующие референдумы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможное проведение референдумов о вхождении в состав России – это планы жителей этих регионов, а не Москвы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 15:55Специальная военная операция на Украине
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала