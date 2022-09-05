https://ria.ru/20220905/referendum-1814568087.html

Херсонские власти пообещали, что референдум в регионе состоится

Херсонские власти пообещали, что референдум в регионе состоится - РИА Новости, 05.09.2022

Херсонские власти пообещали, что референдум в регионе состоится

Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России состоится, никто этого решения не отменит, но дата пока не определена, сообщил замглавы... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:06

2022-09-05T15:06

2022-09-05T15:29

специальная военная операция на украине

политика

херсонская область

россия

украина

кирилл стремоусов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России состоится, никто этого решения не отменит, но дата пока не определена, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Референдум в любом случае состоится, никто этого уже не отменит. Только лишь вопрос даты, который мы еще пока не обсуждали", - сказал Стремоусов в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале. По его словам, подготовка к референдуму идет по плану, никто этот процесс на паузу не ставил.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html

херсонская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, херсонская область , россия, украина, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр