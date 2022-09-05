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ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/pvo-1814515203.html
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР
Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:46
2022-09-05T12:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
россия
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле Донецкой народной республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - заявили в Минобороны России.Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, харьковская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, В мире
12:46 05.09.2022 (обновлено: 12:52 05.09.2022)
 
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле Донецкой народной республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - заявили в Минобороны России.
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Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияВ мире
 
 
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