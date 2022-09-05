https://ria.ru/20220905/pvo-1814515203.html

ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР

ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.09.2022

ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР

Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:46

2022-09-05T12:46

2022-09-05T12:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле Донецкой народной республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - заявили в Минобороны России.Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, харьковская область, россия, в мире