https://ria.ru/20220905/pvo-1814515203.html
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 05.09.2022
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР
Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:46
2022-09-05T12:46
2022-09-05T12:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также пять украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2", сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Большие Проходы Харьковской области, Новотроицкого, Егоровка, Новый Свет и Зеленое Поле Донецкой народной республики, в том числе один "Байрактар-ТБ2". В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - заявили в Минобороны России.Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, харьковская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, В мире
12:46 05.09.2022 (обновлено: 12:52 05.09.2022)
ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ПВО сбили пять БПЛА и четыре ракеты НАRM в Харьковской области и ДНР