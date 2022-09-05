https://ria.ru/20220905/putin-1814691807.html

Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, планируется, что он здесь понаблюдает за военными учениями "Восток-2022" и примет участие в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T23:14

2022-09-05T23:14

2022-09-05T23:14

владимир путин

олег кожемяко

мин аун хлайн

владивосток

россия

дальний восток

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, планируется, что он здесь понаблюдает за военными учениями "Восток-2022" и примет участие в Восточном экономическом форуме.Наблюдение за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" запланировано на вторник. Затем президент примет участие в заседании президиума Госсовета "О развитии туризма в РФ", осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи и проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.В среду, 7 сентября, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. Также у президента состоится ряд международных переговоров: с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vef-1814606969.html

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html

владивосток

россия

дальний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, олег кожемяко, мин аун хлайн, владивосток, россия, дальний восток, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)