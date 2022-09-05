https://ria.ru/20220905/putin-1814691807.html
Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, планируется, что он здесь понаблюдает за военными учениями "Восток-2022" и примет участие в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T23:14
2022-09-05T23:14
2022-09-05T23:14
владимир путин
олег кожемяко
мин аун хлайн
владивосток
россия
дальний восток
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, планируется, что он здесь понаблюдает за военными учениями "Восток-2022" и примет участие в Восточном экономическом форуме.Наблюдение за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" запланировано на вторник. Затем президент примет участие в заседании президиума Госсовета "О развитии туризма в РФ", осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи и проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.В среду, 7 сентября, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. Также у президента состоится ряд международных переговоров: с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vef-1814606969.html
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814595000.html
владивосток
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олег кожемяко, мин аун хлайн, владивосток, россия, дальний восток, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Владимир Путин, Олег Кожемяко, Мин Аун Хлайн, Владивосток, Россия, Дальний Восток, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
Путин прилетел во Владивосток, он посетит учения "Восток-2022" и примет участие в ВЭФ