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"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
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"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин
Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:17
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в мире
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена", - сказал он на Всероссийском молодежном экологическом форуме.
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
13:17 05.09.2022 (обновлено: 13:31 05.09.2022)
 
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин

Путин: "политическая пена", которая мешает международной работе, схлынет

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена", - сказал он на Всероссийском молодежном экологическом форуме.
Президента России Владимир Путин
13:19
Путин пообещал сориентировать правительство для поддержки экологии Донбасса
 
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