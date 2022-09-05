https://ria.ru/20220905/putin-1814527846.html
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин
Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:17
2022-09-05T13:17
2022-09-05T13:31
в мире
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена", - сказал он на Всероссийском молодежном экологическом форуме.
https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
13:17 05.09.2022 (обновлено: 13:31 05.09.2022)
"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин
Путин: "политическая пена", которая мешает международной работе, схлынет