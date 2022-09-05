https://ria.ru/20220905/putin-1814527846.html

"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин

"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2022

"Пена", которая мешает международной работе, схлынет, заявил Путин

Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:17

2022-09-05T13:17

2022-09-05T13:31

в мире

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена", - сказал он на Всероссийском молодежном экологическом форуме.

https://ria.ru/20220905/ekologiya-1814528909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин