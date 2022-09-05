https://ria.ru/20220905/punkty-1814524786.html
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск
Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области, сообщили... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:07
2022-09-05T13:07
2022-09-05T13:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
николаевская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561568_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_827a1f607053e3bf963013a946ae88ea.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Высокоточным оружием в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e98ec1937053dba173334913c2fc1624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:07 05.09.2022 (обновлено: 13:08 05.09.2022)
ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск
МО сообщило об ударах высокоточным оружием по по пунктам дислокации 57-й бригады ВСУ
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".