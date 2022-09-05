https://ria.ru/20220905/punkty-1814524786.html

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск - РИА Новости, 05.09.2022

ВС России нанесли удары по пунктам дислокации 57-й бригады украинских войск

Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области, сообщили... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:07

2022-09-05T13:07

2022-09-05T13:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

николаевская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады украинских войск в Николаевской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Высокоточным оружием в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)