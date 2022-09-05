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Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти - РИА Новости, 05.09.2022
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны украинской армии сохранятся до 8 сентября, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T23:39
2022-09-05T23:39
2022-09-05T23:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны украинской армии сохранятся до 8 сентября, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны режима Зеленского сохранятся вплоть до 8 сентября. Украинская сторона может снова попытаться обстрелять атомную станцию, задействовать ударные беспилотники, совершить теракты или организовать заброску новых диверсионных групп", - сказал Рогов агентству.По его словам, уровень безопасности и защиты атомной станции максимально повышен.По его словам, 8 сентября запланировано заседание созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву."Именно поэтому киевский режим из кожи вон лезет, обстреливая Запорожскую и Херсонскую области, чтобы доказать западным странам свою возможность сопротивляться и тем самым выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Киев, Херсонская область , Украина
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
Запорожские власти считают, что максимальные риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются