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Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/provokatsii-1814693114.html
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти - РИА Новости, 05.09.2022
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти
Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны украинской армии сохранятся до 8 сентября, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T23:39
2022-09-05T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
киев
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны украинской армии сохранятся до 8 сентября, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны режима Зеленского сохранятся вплоть до 8 сентября. Украинская сторона может снова попытаться обстрелять атомную станцию, задействовать ударные беспилотники, совершить теракты или организовать заброску новых диверсионных групп", - сказал Рогов агентству.По его словам, уровень безопасности и защиты атомной станции максимально повышен.По его словам, 8 сентября запланировано заседание созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву."Именно поэтому киевский режим из кожи вон лезет, обстреливая Запорожскую и Херсонскую области, чтобы доказать западным странам свою возможность сопротивляться и тем самым выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814222647.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, киев, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Киев, Херсонская область , Украина
23:39 05.09.2022
 
Риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются, считают запорожские власти

Запорожские власти считают, что максимальные риски провокаций ВСУ против ЗАЭС сохраняются

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны украинской армии сохранятся до 8 сентября, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Максимальные риски новых провокаций в отношении Запорожской АЭС со стороны режима Зеленского сохранятся вплоть до 8 сентября. Украинская сторона может снова попытаться обстрелять атомную станцию, задействовать ударные беспилотники, совершить теракты или организовать заброску новых диверсионных групп", - сказал Рогов агентству.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 14:27Специальная военная операция на Украине
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили
По его словам, уровень безопасности и защиты атомной станции максимально повышен.
"Мы готовы во всеоружии встретить врага", - подчеркнул Рогов.
По его словам, 8 сентября запланировано заседание созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву.
"Именно поэтому киевский режим из кожи вон лезет, обстреливая Запорожскую и Херсонскую области, чтобы доказать западным странам свою возможность сопротивляться и тем самым выклянчить очередные деньги", - сказал Рогов.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Двое сотрудников миссии МАГАТЭ остались на ЗАЭС, сообщил "Росэнергоатом"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСКиевХерсонская областьУкраина
 
 
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