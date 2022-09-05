Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал протесты в Европе - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html
Песков прокомментировал протесты в Европе
Песков прокомментировал протесты в Европе - РИА Новости, 05.09.2022
Песков прокомментировал протесты в Европе
Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:19
2022-09-05T12:19
европа
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё больше и больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше", - ответил Песков на вопросы журналистов о том, что думают в Кремле по поводу прошедших протестов в Европе.Он подчеркнул, что это "не наше дело как-то это комментировать" или трактовать - пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств по всему миру.
https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, украина
Европа, Россия, Украина
12:19 05.09.2022
 
Песков прокомментировал протесты в Европе

Песков: европейцам становится жить хуже, уровень жизни падает и это очевидная реальность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё больше и больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше", - ответил Песков на вопросы журналистов о том, что думают в Кремле по поводу прошедших протестов в Европе.
Он подчеркнул, что это "не наше дело как-то это комментировать" или трактовать - пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств по всему миру.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 08:00
Европа готовится открыть очередной фронт войны против России
 
ЕвропаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала