https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html
Песков прокомментировал протесты в Европе
Песков прокомментировал протесты в Европе - РИА Новости, 05.09.2022
Песков прокомментировал протесты в Европе
Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:19
2022-09-05T12:19
2022-09-05T12:19
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё больше и больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше", - ответил Песков на вопросы журналистов о том, что думают в Кремле по поводу прошедших протестов в Европе.Он подчеркнул, что это "не наше дело как-то это комментировать" или трактовать - пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств по всему миру.
https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html
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европа, россия, украина
Песков прокомментировал протесты в Европе
Песков: европейцам становится жить хуже, уровень жизни падает и это очевидная реальность
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё больше и больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше", - ответил Песков на вопросы журналистов о том, что думают в Кремле по поводу прошедших протестов в Европе.
Он подчеркнул, что это "не наше дело как-то это комментировать" или трактовать - пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США
, что ударило по миллионам домохозяйств по всему миру.