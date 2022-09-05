https://ria.ru/20220905/protesty-1814503711.html

Песков прокомментировал протесты в Европе

Песков прокомментировал протесты в Европе - РИА Новости, 05.09.2022

Песков прокомментировал протесты в Европе

Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:19

2022-09-05T12:19

2022-09-05T12:19

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Людям, предпринимателям и компаниям в Европе жить и работать становится хуже, падает уровень жизни, вопросов у простых граждан к руководству западных стран всё больше и больше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству стран будет появляться всё больше и больше", - ответил Песков на вопросы журналистов о том, что думают в Кремле по поводу прошедших протестов в Европе.Он подчеркнул, что это "не наше дело как-то это комментировать" или трактовать - пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения".После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств по всему миру.

https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html

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европа, россия, украина