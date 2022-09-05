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В Лейпциге протестуют против цен на энергоносители - РИА Новости, 05.09.2022
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В Лейпциге протестуют против цен на энергоносители
В Лейпциге протестуют против цен на энергоносители - РИА Новости, 05.09.2022
В Лейпциге протестуют против цен на энергоносители
В немецком Лейпциге начались демонстрации против политики властей в области цен на электричество и энергоносители. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:25
2022-09-05T22:57
в мире
олаф шольц
роберт хабек
кристиан линднер
нижняя саксония
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БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. В немецком Лейпциге начались демонстрации против политики властей в области цен на электричество и энергоносители.Партия "Левые" сообщила о сборе к семи часам вечера по местному времени на одну из центральных площадей города. На запрос корреспондента РИА Новости в отделе полиции не смогли назвать примерное количество протестующих. По оценке присутствующих репортеров немецких СМИ, в демонстрации участвует несколько тысяч человек.В анонсе на сайте "Левых" говорится о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях властей.Политика правительства, в частности, канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и министра финансов Кристиана Линднера, "ставит под угрозу жизни миллионов людей", говорится далее. При этом крупные корпорации получают гигантские сверхприбыли за счет повышения цен для населения. Главным требованием протестующие назвали "доступную еду и энергию".Параллельно протесту левых в городе проходят малочисленные демонстрации, участников которых причисляют к правоэкстремистскому лагерю. В ряде трансляций с мест событий заметны попытки провокаций, которые пресекает полиция.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, олаф шольц, роберт хабек, кристиан линднер, нижняя саксония, лейпциг
В мире, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Кристиан Линднер, Нижняя Саксония, Лейпциг
22:25 05.09.2022 (обновлено: 22:57 05.09.2022)
 
В Лейпциге протестуют против цен на энергоносители

В Лейпциге несколько тысяч человек протестуют против цен на энергоносители

© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на башню Новой ратуши в Лейпциге
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. В немецком Лейпциге начались демонстрации против политики властей в области цен на электричество и энергоносители.
Партия "Левые" сообщила о сборе к семи часам вечера по местному времени на одну из центральных площадей города. На запрос корреспондента РИА Новости в отделе полиции не смогли назвать примерное количество протестующих. По оценке присутствующих репортеров немецких СМИ, в демонстрации участвует несколько тысяч человек.
В анонсе на сайте "Левых" говорится о катастрофической ситуации в экономике и ошибочных действиях властей.

"Цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля. Стоимость отопления выросла втрое, и вместо того, чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены", — отметили в сообщении.

Политика правительства, в частности, канцлера Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и министра финансов Кристиана Линднера, "ставит под угрозу жизни миллионов людей", говорится далее. При этом крупные корпорации получают гигантские сверхприбыли за счет повышения цен для населения. Главным требованием протестующие назвали "доступную еду и энергию".
Параллельно протесту левых в городе проходят малочисленные демонстрации, участников которых причисляют к правоэкстремистскому лагерю. В ряде трансляций с мест событий заметны попытки провокаций, которые пресекает полиция.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреОлаф ШольцРоберт ХабекКристиан ЛинднерНижняя СаксонияЛейпциг
 
 
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