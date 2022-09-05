https://ria.ru/20220905/prokat-1814470103.html

Фильм "Календарь ма(й)я" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Календарь ма(й)я" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 05.09.2022

Фильм "Календарь ма(й)я" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Календарь ма(й)я" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 40,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:18

2022-09-05T12:18

2022-09-05T12:52

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фильм "Календарь ма(й)я" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные со сборами 40,4 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает kinobusiness.com.В основе фильма — повесть Виктории Ледерман. Лента рассказывает о современных подростках — Глебе Елизарове, Юре Карасеве и Лены Зюзиной. Таинственный камень заставит их жизни двигаться в обратном направлении. Главные роли в фильме исполнили начинающие актеры Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин. Также в картине снялись звезды отечественного кино Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова и Сергей Горошко.Вторую строчку рейтинга занял фильм "После. Долго и счастливо", собравший 34,5 миллиона рублей. Это продолжение кинофраншизы по бестселлеру Анны Тодд. Тесса и Хардин любят друг друга, но парень настолько сильно запутался в себе, что его поведение разрушает их отношения.На третьем месте — фильм Скотта Манна "Вышка". Его касса пополнилась на 26,9 миллиона рублей. Главная героиня Бекки всегда была экстремалкой, но после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.Четвертым стал мультфильм "Барбоскины Team" со сборами 19,6 миллиона рублей. Это второй полнометражный проект, основой для которого стал популярный сериал, отметивший в прошлом году десятилетие. На этот раз Барбоскины решают прославиться и покорить интернет.Замыкают рейтинг "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга. Они заработали 9,6 миллиона рублей. Благодаря ускоренной эволюции появился новый вид человека. Его представители почти не чувствуют боль. Ученые утверждают, что причина в новом органе, и нужно продолжать работу по созданию идеальных существ. Однако запретные ощущения и запредельные удовольствия сделали мир гораздо опаснее.

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, федор добронравов, дэвид кроненберг, что посмотреть