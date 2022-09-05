Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/proigrysh-1814415166.html
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 05.09.2022
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть
Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:07
2022-09-05T01:07
европа
россия
в мире
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5481800032e826567c4d4e5a9188eae3.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье."Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую ее с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Западный мир, отметил Пушков, готов на значительные жертвы, ради того, чтобы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "черную дыру". В настоящее время, по мнению сенатора, идет состязание российских ресурсов против западных санкций."От этого состязания будет зависеть судьба западного лидерства", - считает Пушков.
https://ria.ru/20220904/neft-1814299452.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737592811_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_14e579140eac4929e013f891e27ab9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, в мире, алексей пушков
Европа, Россия, В мире, Алексей Пушков
01:07 05.09.2022
 
Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть

Сенатор Пушков предрек проигрыш Запада после решения ограничить цену на российскую нефть

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
"Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую ее с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 06:00
Западный экономист предупредил G7 из-за России
Западный мир, отметил Пушков, готов на значительные жертвы, ради того, чтобы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "черную дыру". В настоящее время, по мнению сенатора, идет состязание российских ресурсов против западных санкций.
"От этого состязания будет зависеть судьба западного лидерства", - считает Пушков.
 
ЕвропаРоссияВ миреАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала