Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть
Сенатор Пушков предрек проигрыш Запада после решения ограничить цену на российскую нефть
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
"Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую ее с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Вчера, 06:00Западный экономист предупредил G7 из-за России
Западный мир, отметил Пушков, готов на значительные жертвы, ради того, чтобы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "черную дыру". В настоящее время, по мнению сенатора, идет состязание российских ресурсов против западных санкций.
"От этого состязания будет зависеть судьба западного лидерства", - считает Пушков.