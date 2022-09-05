https://ria.ru/20220905/proigrysh-1814415166.html

Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть

Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 05.09.2022

Пушков оценил последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть

Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:07

2022-09-05T01:07

2022-09-05T01:07

европа

россия

в мире

алексей пушков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запад, устанавливая потолок цен на российскую нефть, рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией, считает сенатор Алексей Пушков.На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье."Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую ее с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Западный мир, отметил Пушков, готов на значительные жертвы, ради того, чтобы не допустить "победы России над Украиной и загнать российскую экономику в "черную дыру". В настоящее время, по мнению сенатора, идет состязание российских ресурсов против западных санкций."От этого состязания будет зависеть судьба западного лидерства", - считает Пушков.

https://ria.ru/20220904/neft-1814299452.html

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европа, россия, в мире, алексей пушков