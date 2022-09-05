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В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери - РИА Новости, 05.09.2022
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В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери - РИА Новости, 05.09.2022
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:27
2022-09-05T17:27
владимир путин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой матери, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 4 сентября в Дзержинске кондуктор автобуса Т-1 настоял, чтобы мальчик покинул транспорт, отобрав у него билет, так как он расплатился транспортной картой своей матери."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту высадки из автобуса несовершеннолетнего ребенка. В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
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владимир путин, нижегородская область, россия
Владимир Путин, Нижегородская область, Россия
17:27 05.09.2022
 
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери

В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда транспортной картой матери

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой матери, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 4 сентября в Дзержинске кондуктор автобуса Т-1 настоял, чтобы мальчик покинул транспорт, отобрав у него билет, так как он расплатился транспортной картой своей матери.
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту высадки из автобуса несовершеннолетнего ребенка. В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.
В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
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