https://ria.ru/20220905/proezd-1814627937.html

В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери

В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери - РИА Новости, 05.09.2022

В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери

Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:27

2022-09-05T17:27

2022-09-05T17:27

владимир путин

нижегородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой матери, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 4 сентября в Дзержинске кондуктор автобуса Т-1 настоял, чтобы мальчик покинул транспорт, отобрав у него билет, так как он расплатился транспортной картой своей матери."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту высадки из автобуса несовершеннолетнего ребенка. В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220831/draka-1813500275.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, нижегородская область, россия