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В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери - РИА Новости, 05.09.2022
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:27
2022-09-05T17:27
2022-09-05T17:27
владимир путин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет информацию о том, что ребенка высадили из автобуса в Дзержинске за то, что он расплатился транспортной картой матери, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 4 сентября в Дзержинске кондуктор автобуса Т-1 настоял, чтобы мальчик покинул транспорт, отобрав у него билет, так как он расплатился транспортной картой своей матери."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту высадки из автобуса несовершеннолетнего ребенка. В рамках проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей.
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владимир путин, нижегородская область, россия
Владимир Путин, Нижегородская область, Россия
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда картой матери
В Дзержинске ребенка высадили из автобуса за оплату проезда транспортной картой матери