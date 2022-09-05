https://ria.ru/20220905/premer-1814500557.html

В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии

В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022

В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии

Претенденты на пост британского премьер-министра соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив, заявил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:14

2022-09-05T12:14

2022-09-05T12:19

дмитрий песков

великобритания

политика

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Претенденты на пост британского премьер-министра соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но, вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220903/trass-1814170166.html

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, великобритания, политика, россия