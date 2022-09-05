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В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
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В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии
В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии
Претенденты на пост британского премьер-министра соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив, заявил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:14
2022-09-05T12:19
дмитрий песков
великобритания
политика
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Претенденты на пост британского премьер-министра соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но, вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, великобритания, политика, россия
Дмитрий Песков, Великобритания, Политика, Россия
12:14 05.09.2022 (обновлено: 12:19 05.09.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможную смену премьера Британии

В Кремле не ожидают улучшения отношений с Британией после выборов премьера

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Претенденты на пост британского премьер-министра соревновались в антироссийской риторике и угрозах России, вряд ли можно надеяться на позитив, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но, вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное", - сказал Песков журналистам.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 02:22
В Британии рассказали о двух проколах Трасс в отношениях с Россией
 
Дмитрий ПесковВеликобританияПолитикаРоссия
 
 
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