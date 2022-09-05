https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html

Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ

Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ - РИА Новости, 05.09.2022

Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ

Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру, заявил президент страны... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:37

2022-09-05T18:37

2022-09-05T18:37

цены на нефть

россия

франция

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру, заявил президент страны Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник."Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру", - заявил Макрон. Он также отметил, что Франция поддерживает совместные закупки газа, что позволит Европе покупать голубое топливо по более низкой цене.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.

https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, россия, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, эммануэль макрон