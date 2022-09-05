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Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ - РИА Новости, 05.09.2022
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Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ
Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ - РИА Новости, 05.09.2022
Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ
Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру, заявил президент страны... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:37
2022-09-05T18:37
цены на нефть
россия
франция
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру, заявил президент страны Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник."Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру", - заявил Макрон. Он также отметил, что Франция поддерживает совместные закупки газа, что позволит Европе покупать голубое топливо по более низкой цене.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.
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цены на нефть, россия, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, эммануэль макрон
Цены на нефть, Россия, Франция, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Эммануэль Макрон
18:37 05.09.2022
 
Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ

Макрон: Франция поддержит потолок цен на российский газ, если Еврокомиссия его предложит

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Франция поддержит установку потолка цен на российский газ, поставляемый по газопроводу, если Европейская комиссия предложит такую меру, заявил президент страны Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник.
"Если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, поставляемый по газопроводу, Франция поддержит эту меру", - заявил Макрон. Он также отметил, что Франция поддерживает совместные закупки газа, что позволит Европе покупать голубое топливо по более низкой цене.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Установление предельных цен на газ в ЕС рассматривается как один из путей сдерживания цен на энергию, которые бьют рекорд за рекордом. С инициативой ввести потолок цен за российский газ еще весной выступила Италия. Премьер-министр этой страны Марио Драги в конце августа заявлял, что лидеры Евросоюза обсудят введение потолка цен на газ из РФ на следующей встрече Европейского совета в октябре.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:25
Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ
 
Цены на нефтьРоссияФранцияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЭммануэль Макрон
 
 
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