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Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.09.2022
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Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:35
экономика
дмитрий песков
россия
германия
северный поток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он.Песков отметил, что санкции довели ситуацию до того, что агрегаты невозможно обслуживать и перемещать."Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее... именно вот эти вот санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", - добавил пресс-секретарь президента.
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экономика, дмитрий песков, россия, германия, северный поток
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Германия, Северный поток
12:23 05.09.2022 (обновлено: 12:35 05.09.2022)
 
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"

Песков: ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана лишь с санкциями

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он.
Песков отметил, что санкции довели ситуацию до того, что агрегаты невозможно обслуживать и перемещать.
"Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее... именно вот эти вот санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", - добавил пресс-секретарь президента.
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09:17
Биржевые цены на газ в Европе подскочили более чем на 30 процентов
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияГерманияСеверный поток
 
 
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