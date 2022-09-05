https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:23
2022-09-05T12:35
экономика
дмитрий песков
россия
германия
северный поток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он.Песков отметил, что санкции довели ситуацию до того, что агрегаты невозможно обслуживать и перемещать."Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее... именно вот эти вот санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20220905/gaz-1814443874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков, россия, германия, северный поток
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Германия, Северный поток
12:23 05.09.2022 (обновлено: 12:35 05.09.2022)
Песков назвал причину приостановки поставок газа по "Северному потоку"
Песков: ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана лишь с санкциями
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с приостановкой поставок по "Северному потоку" связана исключительно с санкциями, других проблем нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что проблемы с прокачкой (через "Северный поток") возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию
и Великобританию
. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал он.
Песков отметил, что санкции довели ситуацию до того, что агрегаты невозможно обслуживать и перемещать.
"Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее... именно вот эти вот санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", - добавил пресс-секретарь президента.