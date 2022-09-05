https://ria.ru/20220905/potok-1814499719.html
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2022
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле
Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:13
2022-09-05T12:13
2022-09-05T12:36
россия
северный поток
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_0:258:2500:1664_1920x0_80_0_0_5beb14d864e7e454c8af13b8e74c0724.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае – это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", - сказал Песков, отвечая журналистам.Он добавил, что Россия это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее. Песков заявил, что причины остановки "Северного потока", которыми являются санкции Запада, не исчезли, все держится на одном агрегате."Остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки. Это приводит к остановке прокачки (по "Северному потоку"). Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную - юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - сказал пресс-секретарь президента.Он отметил, что из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании."Сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220904/potok-1814349204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/gaz-1814479229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, дмитрий песков, в мире
Россия, Северный поток, Дмитрий Песков, В мире
12:13 05.09.2022 (обновлено: 12:36 05.09.2022)
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле
Песков: Россия отвергает попытки возложить на нее вину за приостановку "Северного потока"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае – это Евросоюз, Канада
, Великобритания
, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", - сказал Песков, отвечая журналистам.
Он добавил, что Россия это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее.
Песков заявил, что причины остановки "Северного потока", которыми являются санкции Запада, не исчезли, все держится на одном агрегате.
"Остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки. Это приводит к остановке прокачки (по "Северному потоку"). Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную - юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - сказал пресс-секретарь президента.
Он отметил, что из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании.
"Сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - заявил Песков.