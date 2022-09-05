https://ria.ru/20220905/potok-1814499719.html

В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле

В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2022

В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле

Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:13

2022-09-05T12:13

2022-09-05T12:36

россия

северный поток

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае – это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", - сказал Песков, отвечая журналистам.Он добавил, что Россия это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее. Песков заявил, что причины остановки "Северного потока", которыми являются санкции Запада, не исчезли, все держится на одном агрегате."Остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки. Это приводит к остановке прокачки (по "Северному потоку"). Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную - юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - сказал пресс-секретарь президента.Он отметил, что из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании."Сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220904/potok-1814349204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/gaz-1814479229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, северный поток, дмитрий песков, в мире