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В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2022
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В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2022
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле
Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:13
2022-09-05T12:36
россия
северный поток
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае – это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", - сказал Песков, отвечая журналистам.Он добавил, что Россия это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее. Песков заявил, что причины остановки "Северного потока", которыми являются санкции Запада, не исчезли, все держится на одном агрегате."Остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки. Это приводит к остановке прокачки (по "Северному потоку"). Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную - юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - сказал пресс-секретарь президента.Он отметил, что из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании."Сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220904/potok-1814349204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/gaz-1814479229.html
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россия, северный поток, дмитрий песков, в мире
Россия, Северный поток, Дмитрий Песков, В мире
12:13 05.09.2022 (обновлено: 12:36 05.09.2022)
 
В приостановке "Северного потока" виноват Запад, заявили в Кремле

Песков: Россия отвергает попытки возложить на нее вину за приостановку "Северного потока"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия категорически отвергает попытки возложить вину за приостановку "Северного потока", в этом виноват коллективный Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае – это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты в том, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", - сказал Песков, отвечая журналистам.
Он добавил, что Россия это делает не "голословно", а "апеллируя конкретными фактами", касающиеся конкретных турбин, которые в ремонте, которые транспортируются и так далее.
Песков заявил, что причины остановки "Северного потока", которыми являются санкции Запада, не исчезли, все держится на одном агрегате.
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"Остался рабочим один агрегат, и тот дает сбои, и там совершаются поломки. Это приводит к остановке прокачки (по "Северному потоку"). Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят сумятицу абсолютную - юридическую, практическую в то, что связано с техобслуживанием всех агрегатов, сейчас пока, единственное, можно надеяться на этот единственный агрегат, что как-то удастся его привести в порядок", - сказал пресс-секретарь президента.
Он отметил, что из-за санкций исчезли возможности резервирования агрегата, а он нуждается в серьезном обслуживании.
"Сейчас из-за санкций эти возможности для резервирования исчезли, и фактически все держится на одном этом агрегате, который уже нуждается в серьезном обслуживании", - заявил Песков.
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