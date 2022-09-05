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Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 05.09.2022
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Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 05.09.2022
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины
ЕС и Украина подписали в понедельник программу финансирования в размере 500 млн евро, которые являются частью обещанной ранее помощи Киеву со стороны Брюсселя. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:46
2022-09-05T14:46
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС и Украина подписали в понедельник программу финансирования в размере 500 млн евро, которые являются частью обещанной ранее помощи Киеву со стороны Брюсселя.Эти средства будут направлены на оказание помощи жителям Украины, которые вынужденно покинули свои дома, а также на содействие украинским сельхозпредприятиям.В конце мая лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро.Ранее сообщалось о выделении миллиарда из этой суммы. Остальные средства требуют дополнительных согласований.
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в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
14:46 05.09.2022
 
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины

Евросоюз выделил 500 миллионов евро в рамках объявленной ранее помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС и Украина подписали в понедельник программу финансирования в размере 500 млн евро, которые являются частью обещанной ранее помощи Киеву со стороны Брюсселя.
"Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки на 500 млн евро", - говорится в документе.
Эти средства будут направлены на оказание помощи жителям Украины, которые вынужденно покинули свои дома, а также на содействие украинским сельхозпредприятиям.
В конце мая лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро.
Ранее сообщалось о выделении миллиарда из этой суммы. Остальные средства требуют дополнительных согласований.
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