https://ria.ru/20220905/pomosch-1814560441.html

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины - РИА Новости, 05.09.2022

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку Украины

ЕС и Украина подписали в понедельник программу финансирования в размере 500 млн евро, которые являются частью обещанной ранее помощи Киеву со стороны Брюсселя. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:46

2022-09-05T14:46

2022-09-05T14:46

в мире

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС и Украина подписали в понедельник программу финансирования в размере 500 млн евро, которые являются частью обещанной ранее помощи Киеву со стороны Брюсселя.Эти средства будут направлены на оказание помощи жителям Украины, которые вынужденно покинули свои дома, а также на содействие украинским сельхозпредприятиям.В конце мая лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро.Ранее сообщалось о выделении миллиарда из этой суммы. Остальные средства требуют дополнительных согласований.

https://ria.ru/20220901/pomosch-1813776372.html

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в мире, украина, евросоюз