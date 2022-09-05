https://ria.ru/20220905/poisk-1814428552.html
Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука
Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука - РИА Новости, 05.09.2022
Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука
Группировка поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерки и ее 10-летнего внука, отправившихся в лес за грибами, увеличена до 250 человек,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:58
2022-09-05T06:58
2022-09-05T06:58
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Группировка поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерки и ее 10-летнего внука, отправившихся в лес за грибами, увеличена до 250 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Сообщалось, что 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие более 70 человек, среди которых сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители.В ведомстве отметили, что в поисках задействовался квадрокоптер и авиатехника для мониторинга лесной местности с высоты. Поисковые мероприятия не прекращаются уже двое суток, но до настоящего времени местонахождение заблудившихся в тайге не установлено.Уточняется, что координацию поисковых мероприятий на месте осуществляет заместитель начальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области полковник полиции Евгений Широков.
https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука
В Кузбассе около 250 человек ищут пропавших при сборе грибов пенсионерку и ее внука
КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Группировка поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерки и ее 10-летнего внука, отправившихся в лес за грибами, увеличена до 250 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сообщалось, что 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие более 70 человек, среди которых сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители.
"По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова значительно увеличено количество полицейских, задействованных в поисковой операции в Прокопьевском округе, где в тайге заблудились 63-летняя женщина и ее 10-летний внук. К месту ее проведения прибыли еще около 120 сотрудников органов внутренних дел из разных городов Кузбасса, а также из областного полицейского Главка. Общая численность группировки составляет около 250 человек. Также сегодня в мероприятиях будет задействован вертолет Росгвардии", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в поисках задействовался квадрокоптер и авиатехника для мониторинга лесной местности с высоты. Поисковые мероприятия не прекращаются уже двое суток, но до настоящего времени местонахождение заблудившихся в тайге не установлено.
Уточняется, что координацию поисковых мероприятий на месте осуществляет заместитель начальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области
полковник полиции Евгений Широков.