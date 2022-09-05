https://ria.ru/20220905/poisk-1814428552.html

Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука

Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука - РИА Новости, 05.09.2022

Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука

Группировка поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерки и ее 10-летнего внука, отправившихся в лес за грибами, увеличена до 250 человек,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:58

2022-09-05T06:58

2022-09-05T06:58

происшествия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150374/65/1503746536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b959e8a8fdb2dc63d367dc613956308c.jpg

КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Группировка поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерки и ее 10-летнего внука, отправившихся в лес за грибами, увеличена до 250 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Сообщалось, что 3 сентября в тайге в районе поселка Новостройка Прокопьевского округа заблудились 63-летняя пенсионерка и ее 10-летний внук. Полицейские выяснили, что около 13.00 (09.00 мск) женщина с ребенком отправились в лес за грибами и не вернулись. В поисках принимали участие более 70 человек, среди которых сотрудники полиции, спасатели, волонтеры поискового отряда, местные жители.В ведомстве отметили, что в поисках задействовался квадрокоптер и авиатехника для мониторинга лесной местности с высоты. Поисковые мероприятия не прекращаются уже двое суток, но до настоящего времени местонахождение заблудившихся в тайге не установлено.Уточняется, что координацию поисковых мероприятий на месте осуществляет заместитель начальника полиции ГУ МВД по Кемеровской области полковник полиции Евгений Широков.

https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, кемеровская область