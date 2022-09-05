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Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в Британии - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/podgotovka-1814446383.html
Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в Британии
Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в Британии - РИА Новости, 05.09.2022
Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в Британии
Около 4,7 тысячи украинских военных с июня прошли курс боевой подготовки на территории Британии, сообщает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T09:32
2022-09-05T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
бен уоллес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 4,7 тысячи украинских военных с июня прошли курс боевой подготовки на территории Британии, сообщает британский телеканал Sky News."Порядка 4700 военных уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, которое началось в июне", - говорится в сообщении телеканала.Как сообщает Sky News со ссылкой на минобороны страны, Британия приняла решение расширить боевой курс подготовки для украинских военных с трех до пяти недель, чтобы потенциально "превратить десятки тысяч граждан Украины в солдат для передовой"."Сейчас мы продлеваем (учебный курс - ред.) до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую возможную подготовку украинских солдат, которые скоро будут участвовать в активных боевых действиях", - приводит телеканал слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса.Как сообщается, в обучении украинцев принимают участие инструкторы из еще восьми стран: Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Литвы, Швеции, Нидерландов и Новой Зеландии.По данным Sky News, основной курс обучения основан на базовой подготовке британской пехоты. Он включает в себя навыки обращения с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактические приёмы поведения в зоне боевых действий и тактику патрулирования.Расширение программы на две недели позволит пройти продвинутую подготовку, отмечает телеканал. В частности, речь идет о подготовке к ведению боевых действий в окопах и городских условиях, проведение операций на транспортных средствах и боевые учения в смоделированных боевых условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
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в мире, великобритания, украина, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Бен Уоллес
09:32 05.09.2022
 
Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в Британии

Около 4700 украинцев прошли курс боевой подготовки в разных частях Британии с июня

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около 4,7 тысячи украинских военных с июня прошли курс боевой подготовки на территории Британии, сообщает британский телеканал Sky News.
"Порядка 4700 военных уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, которое началось в июне", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает Sky News со ссылкой на минобороны страны, Британия приняла решение расширить боевой курс подготовки для украинских военных с трех до пяти недель, чтобы потенциально "превратить десятки тысяч граждан Украины в солдат для передовой".
"Сейчас мы продлеваем (учебный курс - ред.) до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую возможную подготовку украинских солдат, которые скоро будут участвовать в активных боевых действиях", - приводит телеканал слова главы минобороны Британии Бена Уоллеса.
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Как сообщается, в обучении украинцев принимают участие инструкторы из еще восьми стран: Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Литвы, Швеции, Нидерландов и Новой Зеландии.
По данным Sky News, основной курс обучения основан на базовой подготовке британской пехоты. Он включает в себя навыки обращения с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактические приёмы поведения в зоне боевых действий и тактику патрулирования.
Расширение программы на две недели позволит пройти продвинутую подготовку, отмечает телеканал. В частности, речь идет о подготовке к ведению боевых действий в окопах и городских условиях, проведение операций на транспортных средствах и боевые учения в смоделированных боевых условиях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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