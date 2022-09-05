https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814639102.html

Воробьев: в Подмосковье начинают действовать 3 новые меры поддержки бизнеса

Воробьев: в Подмосковье начинают действовать 3 новые меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 05.09.2022

Воробьев: в Подмосковье начинают действовать 3 новые меры поддержки бизнеса

В Подмосковье начинают действовать три новые меры поддержки бизнеса: возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры, компенсация за приобретение... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:01

2022-09-05T18:01

2022-09-05T18:01

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Подмосковье начинают действовать три новые меры поддержки бизнеса: возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры, компенсация за приобретение промоборудования и грант регионального ФРП на компенсацию процентов по кредиту на пополнение оборотных средств, сообщил глава области Андрей Воробьев.Меры поддержки предпринимателей обсуждались на совещании губернатора с руководящим составом регионального правительства и главами округов.Как отметили в пресс-службе, субсидию на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры могут обрабатывающие предприятия региона - как новые, так и расширяющие мощности. Субсидируются затраты на создание систем водо-, теплоснабжения, газификации, электрификации, а также локальных очистных сооружений. Кроме того, средства можно получить на возмещение затрат по строительству железнодорожных путей необщего пользования и автодорог.Проект должен предусматривать введение в эксплуатацию промышленного объекта капстроительства с инвестициями не менее 100 миллионов рублей, либо модернизацию и расширение существующих мощностей с инвестициями от 1 миллиарда рублей. Средства субсидии позволят компенсировать до 20% общих затрат на весь инфраструктурный проект.Субсидия предприятиям на покупку нового оборудования, являющегося промышленной продукцией и произведенного с 1 января 2021 года, выдается в рамках совместной программы с Минпромторгом РФ. Компенсации подлежит до 20% произведенных затрат, но не более 10 миллионов рублей. Для получения субсидии предприятие должно быть зарегистрировано или иметь обособленное подразделение и осуществлять промышленное производство в Московской области. В приоритете - компании из отдаленных городских округов.Грант на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств также является совместной с Минпромторгом программой."Претендовать на получение грантов могут производственные компании Подмосковья, зарегистрированные на территории Московской области и работающие не менее 2 лет. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Сумма кредита, на который можно получить грант, должна быть не менее 10 миллионов рублей", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813452814.html

https://ria.ru/20220902/podderzhka-1814030552.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика