https://ria.ru/20220905/peregovory-1814463903.html

Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Украиной

Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Украиной - РИА Новости, 05.09.2022

Слуцкий назвал условие возобновления переговоров с Украиной

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами в Ижевске поделился деталями переговоров с Украиной: они были сорваны, поскольку Киев не отказался от Степана РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:51

2022-09-05T10:51

2022-09-05T11:02

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами в Ижевске поделился деталями переговоров с Украиной: они были сорваны, поскольку Киев не отказался от Степана Бандеры и Романа Шухевича, теперь их можно возобновить, но на условиях Москвы."После начала СВО, во время переговоров с Украиной в какой-то момент практически удалось прийти к соглашению. Украинская сторона не хотела лишь отказываться от таких национальных героев, как Бандера или Шухевич. Но в итоге переговоры были сорваны. Сейчас их можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти", - приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220904/usloviya-1814344563.html

https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html

https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр