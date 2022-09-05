https://ria.ru/20220905/pen-1814566608.html

Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России

Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России - РИА Новости, 05.09.2022

Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России

Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:02

2022-09-05T15:02

2022-09-05T15:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

шон пенн

сша

россия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ.На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

https://ria.ru/20220309/samolety-1777376695.html

сша

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шон пенн, сша, россия