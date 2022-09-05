https://ria.ru/20220905/pen-1814566608.html
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России - РИА Новости, 05.09.2022
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:02
2022-09-05T15:02
2022-09-05T15:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
шон пенн
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732166_0:273:2929:1921_1920x0_80_0_0_12f91fbc5c44adaa05db3d62d46458d1.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ.На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
https://ria.ru/20220309/samolety-1777376695.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575732166_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_242cdf76a2033d2123bb33103cbba916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шон пенн, сша, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Шон Пенн, США, Россия
15:02 05.09.2022 (обновлено: 15:15 05.09.2022)
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России