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Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России - РИА Новости, 05.09.2022
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Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России - РИА Новости, 05.09.2022
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России
Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:02
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ.На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шон пенн, сша, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Шон Пенн, США, Россия
15:02 05.09.2022 (обновлено: 15:15 05.09.2022)
 
Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России

Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в новый черный список России

© AP Photo / Christophe EnaАктер Шон Пенн
Актер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Актер Шон Пенн . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия внесла Шона Пенна и Бена Стиллера в "стоп-лист" в качестве ответной меры на персональные санкции Вашингтона, сообщили в МИД РФ.
На сайте указан поименный список из 25 человек, среди которых, в частности, американские актеры и продюсеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Шон ПеннСШАРоссия
 
 
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