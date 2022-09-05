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Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы - РИА Новости, 05.09.2022
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Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы - РИА Новости, 05.09.2022
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы
Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:56
2022-09-05T10:56
общество
россия
анна попова
оспа
оспа обезьян
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."От оспы мы готовы будем, я думаю, &lt;...&gt; в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения", — сказала чиновница в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220831/ospa-1813572152.html
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общество, россия, анна попова, оспа, оспа обезьян, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров)
Общество, Россия, Анна Попова, Оспа, Оспа обезьян, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров)
08:56 05.09.2022 (обновлено: 10:56 05.09.2022)
 
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы

Попова: препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"От оспы мы готовы будем, я думаю, <...> в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения", — сказала чиновница в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаОспаОспа обезьянВЭФ-2022Дальневосточный федеральный университетВладивостокРусский (остров)
 
 
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