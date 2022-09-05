https://ria.ru/20220905/ospa-1814440710.html
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы - РИА Новости, 05.09.2022
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы
Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:56
2022-09-05T08:56
2022-09-05T10:56
общество
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анна попова
оспа
оспа обезьян
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дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."От оспы мы готовы будем, я думаю, <...> в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения", — сказала чиновница в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Россия, Анна Попова, Оспа, Оспа обезьян, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Русский (остров)
08:56 05.09.2022 (обновлено: 10:56 05.09.2022)
Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы
Попова: препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время