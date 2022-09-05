https://ria.ru/20220905/ospa-1814440710.html

Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы

Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы - РИА Новости, 05.09.2022

Попова анонсировала выход препарата нового поколения против оспы

Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:56

2022-09-05T08:56

2022-09-05T10:56

общество

россия

анна попова

оспа

оспа обезьян

вэф-2022

дальневосточный федеральный университет

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."От оспы мы готовы будем, я думаю, <...> в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения", — сказала чиновница в интервью "Известиям" на Восточном экономическом форуме.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220831/ospa-1813572152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анна попова, оспа, оспа обезьян, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, владивосток, русский (остров)