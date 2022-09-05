https://ria.ru/20220905/oshibka-1814608083.html

Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"

Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона" - РИА Новости, 05.09.2022

Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"

Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:56

2022-09-05T16:56

2022-09-05T16:56

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook.В новом эпизоде показано, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку. Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Однако в одной из сцен этого сделано не было."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". События в нем разворачиваются за несколько сотен лет до финала оригинала. В центре сюжета — интриги в доме Таргариенов. Фанаты также находили ошибку и в "Игре престолов". Так, в Сети долгое время обсуждался бумажный стакан для кофе, попавший в кадр.

https://ria.ru/20220901/domdrakona-1813671165.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), что посмотреть