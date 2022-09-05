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Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона" - РИА Новости, 05.09.2022
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Культура
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Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона" - РИА Новости, 05.09.2022
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:56
2022-09-05T16:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
что посмотреть
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook.В новом эпизоде показано, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку. Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Однако в одной из сцен этого сделано не было."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". События в нем разворачиваются за несколько сотен лет до финала оригинала. В центре сюжета — интриги в доме Таргариенов. Фанаты также находили ошибку и в "Игре престолов". Так, в Сети долгое время обсуждался бумажный стакан для кофе, попавший в кадр.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), что посмотреть
16:56 05.09.2022
 
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"

Фанаты нашли ошибку в компьютерной графике в третьем эпизоде "Дома Дракона"

© Фото : Ollie Upton/HBO Кадр из приквела "Игры престолов"
Кадр из приквела Игры престолов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Ollie Upton/HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook.
В новом эпизоде показано, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку. Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Однако в одной из сцен этого сделано не было.
© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
Кадр из сериала "Дом Дракона"
"Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". События в нем разворачиваются за несколько сотен лет до финала оригинала. В центре сюжета — интриги в доме Таргариенов.
Фанаты также находили ошибку и в "Игре престолов". Так, в Сети долгое время обсуждался бумажный стакан для кофе, попавший в кадр.
Кадр из сериала Дом Дракона
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