https://ria.ru/20220905/oshibka-1814608083.html
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона" - РИА Новости, 05.09.2022
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:56
2022-09-05T16:56
2022-09-05T16:56
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Фанаты нашли ошибку в третьей серии "Дома Дракона", пишет ComicBook.В новом эпизоде показано, что король Визерис потерял несколько пальцев на руке. Чтобы создать эффект отсутствия частей тела актер Пэдди Консидайн носил специальную перчатку. Впоследствии на нее накладывалась компьютерная графика. Однако в одной из сцен этого сделано не было."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". События в нем разворачиваются за несколько сотен лет до финала оригинала. В центре сюжета — интриги в доме Таргариенов. Фанаты также находили ошибку и в "Игре престолов". Так, в Сети долгое время обсуждался бумажный стакан для кофе, попавший в кадр.
https://ria.ru/20220901/domdrakona-1813671165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), что посмотреть
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
Фанаты нашли ошибку в компьютерной графике в третьем эпизоде "Дома Дракона"