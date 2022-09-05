https://ria.ru/20220905/orden-1814603081.html

Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.09.2022

Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:21

2022-09-05T16:21

2022-09-05T16:21

андрей клишас

россия

совет федерации рф

политика

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Сенатор удостоен высокой государственной награды "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

https://ria.ru/20220808/nagrada-1808099240.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, россия, совет федерации рф, политика, владимир путин