https://ria.ru/20220905/orden-1814603081.html
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.09.2022
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:21
2022-09-05T16:21
2022-09-05T16:21
андрей клишас
россия
совет федерации рф
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Сенатор удостоен высокой государственной награды "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, россия, совет федерации рф, политика, владимир путин
Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Владимир Путин
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил сенатора Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени