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Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.09.2022
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:21
2022-09-05T16:21
андрей клишас
россия
совет федерации рф
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Сенатор удостоен высокой государственной награды "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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андрей клишас, россия, совет федерации рф, политика, владимир путин
Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Владимир Путин
16:21 05.09.2022
 
Путин наградил Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил сенатора Клишаса орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сенатор Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас указом президента РФ награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Сенатор удостоен высокой государственной награды "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
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Андрей КлишасРоссияСовет Федерации РФПолитикаВладимир Путин
 
 
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