https://ria.ru/20220905/opyt-1814427353.html

Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров

Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров - РИА Новости, 05.09.2022

Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров

Северная Корея надеется на взаимодействие с Россией в сфере сохранения тигров, в том числе на обмен опытом в этой сфере, рассказал Чрезвычайный и Полномочный... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:33

2022-09-05T06:33

2022-09-05T06:33

в мире

кндр (северная корея)

россия

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814315803_161:434:3031:2048_1920x0_80_0_0_d8ff5c45f2cf8a0809063a9105ba0689.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея надеется на взаимодействие с Россией в сфере сохранения тигров, в том числе на обмен опытом в этой сфере, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль.В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра."В КНДР есть система учета популяции тигров и мы надеемся на дельнейшее взаимодействия с Россией в сфере сохранения тигров и увеличения их численности, в том числе путем обмена опытом в этой области", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы".Он отметил, что мероприятия по сохранению видов животных, имеющих большое региональное и международное значение, таких как тигры и леопарды, требует укрепление международного сотрудничества между соседними странами за рамками национальных государств, в частности взаимодействие стран Северо-Восточной Азии является актуальным."Правительство нашей республики будет и дальше стремиться к укреплению сотрудничества в региональном и двустороннем уровне с РФ и Китаем для сохранения и возвращение тигров и места их обитания", - сказал Чхоль.Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), россия, вэф-2022