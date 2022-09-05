https://ria.ru/20220905/opyt-1814427353.html
Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров
Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров - РИА Новости, 05.09.2022
Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров
Северная Корея надеется на взаимодействие с Россией в сфере сохранения тигров, в том числе на обмен опытом в этой сфере, рассказал Чрезвычайный и Полномочный... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:33
2022-09-05T06:33
2022-09-05T06:33
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея надеется на взаимодействие с Россией в сфере сохранения тигров, в том числе на обмен опытом в этой сфере, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль.В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра."В КНДР есть система учета популяции тигров и мы надеемся на дельнейшее взаимодействия с Россией в сфере сохранения тигров и увеличения их численности, в том числе путем обмена опытом в этой области", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы".Он отметил, что мероприятия по сохранению видов животных, имеющих большое региональное и международное значение, таких как тигры и леопарды, требует укрепление международного сотрудничества между соседними странами за рамками национальных государств, в частности взаимодействие стран Северо-Восточной Азии является актуальным."Правительство нашей республики будет и дальше стремиться к укреплению сотрудничества в региональном и двустороннем уровне с РФ и Китаем для сохранения и возвращение тигров и места их обитания", - сказал Чхоль.Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814424289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), россия, вэф-2022
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, ВЭФ-2022
Посол КНДР: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров
Посол КНДР Син Хон Чхоль: Пхеньян надеется на обмен опытом в сфере сохранения тигров
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея надеется на взаимодействие с Россией в сфере сохранения тигров, в том числе на обмен опытом в этой сфере, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль.
В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра.
"В КНДР есть система учета популяции тигров и мы надеемся на дельнейшее взаимодействия с Россией в сфере сохранения тигров и увеличения их численности, в том числе путем обмена опытом в этой области", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы".
Он отметил, что мероприятия по сохранению видов животных, имеющих большое региональное и международное значение, таких как тигры и леопарды, требует укрепление международного сотрудничества между соседними странами за рамками национальных государств, в частности взаимодействие стран Северо-Восточной Азии является актуальным.
"Правительство нашей республики будет и дальше стремиться к укреплению сотрудничества в региональном и двустороннем уровне с РФ и Китаем для сохранения и возвращение тигров и места их обитания", - сказал Чхоль.
Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.