https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре - РИА Новости, 05.09.2022
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:17
2022-09-05T17:17
2022-09-05T17:17
экономика
александр новак
россия
опек
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Было принято решение на октябрь-месяц снизить квоты по добыче на 100 тысяч баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тысяч. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+", - сказал вице-премьер телеканалу "Россия 24"."В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", - добавил Новак.Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/limit-1814439069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, опек
Экономика, Александр Новак, Россия, ОПЕК
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре ситуацией на рынке
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил
вице-премьер России Александр Новак.
"Было принято решение на октябрь-месяц снизить квоты по добыче на 100 тысяч баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тысяч. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+", - сказал вице-премьер телеканалу "Россия 24".
"В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", - добавил Новак.
Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.