https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html

Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре

Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре - РИА Новости, 05.09.2022

Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:17

2022-09-05T17:17

2022-09-05T17:17

экономика

александр новак

россия

опек

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Было принято решение на октябрь-месяц снизить квоты по добыче на 100 тысяч баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тысяч. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+", - сказал вице-премьер телеканалу "Россия 24"."В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", - добавил Новак.Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/limit-1814439069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр новак, россия, опек