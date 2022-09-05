Рейтинг@Mail.ru
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре - РИА Новости, 05.09.2022
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:17
2022-09-05T17:17
экономика
александр новак
россия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Было принято решение на октябрь-месяц снизить квоты по добыче на 100 тысяч баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тысяч. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+", - сказал вице-премьер телеканалу "Россия 24"."В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", - добавил Новак.Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/limit-1814439069.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_123:0:2716:1945_1920x0_80_0_0_16da8371330ec647e52725612d2bd799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр новак, россия, опек
Экономика, Александр Новак, Россия, ОПЕК
17:17 05.09.2022
 
Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре

Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре ситуацией на рынке

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки связано с текущей ситуацией на рынке, оценками технического комитета, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Было принято решение на октябрь-месяц снизить квоты по добыче на 100 тысяч баррелей в сутки. Я напомню, что на сентябрь принималось решение об увеличении на 100 тысяч. Это принятое решение было в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчет технического комитета ОПЕК+", - сказал вице-премьер телеканалу "Россия 24".
"В целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовый внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты, тем самым еще раз показав, в том числе, у нас достаточно гибкий инструмент, который используется, он может учитывать как необходимость увеличения добычи, так и сокращения добычи", - добавил Новак.
Ранее в понедельник ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения. Следующее заседание альянса назначено на 5 октября.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
08:45В мире
Пушков рассказал о последствиях решения G7 ввести лимит цен на нефть из РФ
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала