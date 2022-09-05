https://ria.ru/20220905/opek-1814593714.html

ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 05.09.2022

ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения, следует из официального... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:59

2022-09-05T15:59

2022-09-05T16:31

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания.В сообщении отмечается, что при принятии решения учитывались фундаментальные показатели рынка нефти и общее согласие в оценке перспектив его развития.Также в альянсе подчеркнули, что предыдущее решение повысить уровень добычи на 0,1 миллиона баррелей в сутки относилось только к сентябрю 2022 годаСледующее заседание ОПЕК+ назначено на 5 октября, указывается в сообщении.Альянс в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть при пандемии COVID-19. Затем объединение неоднократно корректировало условия соглашения. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений.Эта сделка действует до конца года. В августе министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением. Он отметил расхождения в динамике физического и биржевого рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, в том числе сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер России Александр Новак.

https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html

https://ria.ru/20220817/opek-1810223586.html

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опек, экономика, нефть, в мире