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ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 05.09.2022
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ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки
ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 05.09.2022
ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки
ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения, следует из официального... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:59
2022-09-05T16:31
опек
экономика
нефть
в мире
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания.В сообщении отмечается, что при принятии решения учитывались фундаментальные показатели рынка нефти и общее согласие в оценке перспектив его развития.Также в альянсе подчеркнули, что предыдущее решение повысить уровень добычи на 0,1 миллиона баррелей в сутки относилось только к сентябрю 2022 годаСледующее заседание ОПЕК+ назначено на 5 октября, указывается в сообщении.Альянс в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть при пандемии COVID-19. Затем объединение неоднократно корректировало условия соглашения. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений.Эта сделка действует до конца года. В августе министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением. Он отметил расхождения в динамике физического и биржевого рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, в том числе сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер России Александр Новак.
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опек, экономика, нефть, в мире
ОПЕК, Экономика, Нефть, В мире
15:59 05.09.2022 (обновлено: 16:31 05.09.2022)
 
ОПЕК+ сократит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ подтвердил решение о сокращении добычи нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ОПЕК+ решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения, следует из официального коммюнике альянса по итогам заседания.
"ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили... вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года", — говорится в коммюнике.
В сообщении отмечается, что при принятии решения учитывались фундаментальные показатели рынка нефти и общее согласие в оценке перспектив его развития.
Также в альянсе подчеркнули, что предыдущее решение повысить уровень добычи на 0,1 миллиона баррелей в сутки относилось только к сентябрю 2022 года
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Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 5 октября, указывается в сообщении.
Альянс в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть при пандемии COVID-19. Затем объединение неоднократно корректировало условия соглашения. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений.
Эта сделка действует до конца года. В августе министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением. Он отметил расхождения в динамике физического и биржевого рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, в том числе сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер России Александр Новак.
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