https://ria.ru/20220905/opek-1814566225.html

Комитет ОПЕК+ рекомендовал вернуться к августовским параметрам сделки

Комитет ОПЕК+ рекомендовал вернуться к августовским параметрам сделки - РИА Новости, 05.09.2022

Комитет ОПЕК+ рекомендовал вернуться к августовским параметрам сделки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в октябре вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки, то есть сократить добычу на 100... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:01

2022-09-05T15:01

2022-09-05T15:10

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости/Прайм. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в октябре вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки, то есть сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, на которые общее производство должно было вырасти в сентябре, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Комитет рекомендовал вернуться к параметрам соглашения, которые были в августе", - сообщил собеседник агентства.По его словам, саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман отметил на заседании, что повышение добычи ОПЕК+ на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре было разовым. "Голосование прошло быстро, никто не возражал", - сообщил источник.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре - увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.Эта сделка действует до конца года. Но в августе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20220905/proigrysh-1814415166.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

опек, экономика