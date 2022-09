Кто ушел, кто остался: что происходит с онлайн-кинотеатрами в России

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. За время пандемии отечественные видеосервисы показали себя достойными конкурентами Netflix и Apple TV+. После того как зарубежные стриминги ушли из страны, ТВ-ландшафт в Сети значительно изменился, а борьба за зрителя стала более интенсивной. О том, что происходит в российском мире онлайн-кинотеатров и какие громкие премьеры они готовят, — в материале РИА Новости.Новый баланс силС приостановкой зарубежных релизов онлайн и на больших экранах возник вопрос, будут ли иностранные новинки доступны для российской аудитории. Было не совсем понятно, чем заменить "исчезнувший" контент, как удержать зрителя. Пришло время менять маркетинговую стратегию.Библиотека Wink постоянно обновляется: практически ежедневно подгружают новый контент и убирают тот, который не пользуется спросом.В выгодном положении оказались ресурсы, которые изначально делали ставку на российский продукт.Аудитория онлайн-платформы приходит в первую очередь за такими проектами, как "Эпидемия", которые выпускают на площадке эксклюзивно. Поэтому "интерес к подписке на Premier с уходом зарубежного контента не снижается, а, напротив, растет", отмечают в пресс-службе.В аналогичной ситуации — онлайн-кинотеатр Start. По словам программного директора Михаила Клочкова, отзывы лицензий не сильно коснулись компании, так как она всегда ориентировалась на поклонников русскоязычных фильмов и сериалов.Прирост или отток?Сокращение нового контента в кинозалах на руку онлайну: многие фиксируют увеличение новых подписчиков и прибыли.Так, платная аудитория Premier с января по июнь выросла в два раза и достигла 2,1 миллиона рублей. Число подписчиков "Амедиатеки" за полгода прибавило 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Что касается выручки, то она поднялась на 50 процентов, если сравнивать первые шесть месяцев этого года и прошлого. Активная аудитория Wink увеличилась на 45 процентов.В пресс-службе Kion привели данные консалтингового агентства, по оценке которого выручка платформы выросла на 123 процента. В more.tv фиксируют скачок прибыли примерно на 30 процентов благодаря притоку новых пользователей.Одно из следствий перестройки рынка — укрупнение или слияние компаний. Летом стало известно, что видеосервисы more.tv и Wink объединятся под брендом последнего. Партнеры уже производили контент вместе: сериалы "The Телки", "Нулевые".Детали слияния объявят позже. По предварительным оценкам экспертов, обновленный Wink займет примерно 12 процентов на рынке российских стриминговых ресурсов.Приоритетная стратегияВ новых условиях платформы делают ставку на собственное производство.По словам Михаила Клочкова, Start, который изначально фокусировался на собственных проектах, в новом сезоне 2022 года преодолеет рубеж в 100 наименований внутреннего производства.При этом платформа не намерена отставать от конкурентов и также планирует уделять внимание собственным съемкам, особенно после объединения с more.tv.А было ли "малокартинье"?Хотя некоторые предрекали период "малокартинья", с весны на онлайн-экраны России вышло немало заметных фильмов. Больше всего зрителей интересовали драмы, комедии и продолжения любимых сюжетов.Среди эксклюзивных проектов Okko чаще всего смотрели "Чикатило" (суммарно более 40 миллионов просмотров за два сезона), "Предпоследнюю инстанцию" (порядка девяти миллионов) и "Оффлайн" (шесть миллионов).В сериальном топе "Амедиатеки" — "Эйфория", "Анатомия страсти" и "Миллиарды", а летом первые места отвоевали "Дом дракона", "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада".Самыми рейтинговыми оригинальными проектами Kion стали сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" со Светланой Ивановой и проект об изнанке эскорт-услуг "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным.Фавориты у зрителей more.tv — "Трудные подростки", "Домашнее поле" и "The Телки" — триллер о женской мести.Этот фильм лидировал и на Wink вместе с проектом "Киллер" про бывшего опера, который потерял память. Они собрали более пяти миллионов просмотров.Разножанровый топ у Premier состоит из криминальной комедии "Ресторан по понятиям", "Эпидемии" и "Девушек с Макаровым".Новые Козловский, Депп и ПетровКозловский, Петров, Депп и не только появятся на малых экранах в новых картинах.На "Амедиатеке" готовят релиз "Идола" про владельца клуба в Лос-Анджелесе и лидера современного культа, который вступает в сложные отношения с восходящей поп-звездой. В главных ролях снялись The Weeknd и Лили-Роуз Депп.На more.tv 15 сентября — одновременно с мировой премьерой — выпустят новый сезон "Рассказа служанки". Чуть раньше, 9 сентября, состоится показ приключенческой драмы "Стая" с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Картина расскажет о группе правонарушителей, которые вынуждены в экстремальных условиях скрываться от полицейского преследования.Также на платформе представят проект совместного производства с Wink — романтический сериал "Надвое" с Козловским и Петровым в главных ролях. В картине Валерия Тодоровского они сыграли менеджеров, жизнь которых изменит случайное знакомство с интересными девушками во время командировки.Okko откроет сезон комедийным сериалом "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" (8 сентября), детективной драмой "Ворона. Тень справедливости" с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым, а также нуар-детективом о городе белых ночей "1703" с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным.На Start c 8 сентября начнется второй сезон "Контейнера", позднее покажут ромком "Ева, рожай!" с Еленой Подкаминской. В рамках линейки Start Young в октябре представят "Черную весну" с Глебом Калюжным.А Premier готовит четыре новых проекта: сатирическую комедию "Горемыки", драмеди "Капельник", второй сезон триллера "Игра на выживание" и комедию "Барабашка".

