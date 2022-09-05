https://ria.ru/20220905/omv-1814526826.html

OMV получает от "Газпрома" около 30 процентов заказанного для Австрии газа

OMV получает от "Газпрома" около 30 процентов заказанного для Австрии газа - РИА Новости, 05.09.2022

OMV получает от "Газпрома" около 30 процентов заказанного для Австрии газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного на понедельник для Австрии газа. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

2022-09-05T13:13

природный газ

экономика

австрия

omv

газпром

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ВЕНА, 5 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила РИА Новости, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного на понедельник для Австрии газа."Объемы газа на сегодняшний газовый день соответствуют примерно 30% объема, номинированного компанией OMV для Австрии в соответствии с контрактом", - заявили в пресс-службе OMV."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.В последнее время работу обеспечивала только одна турбина. Однако 31 августа началось ее плановое техобслуживание, в ходе которого были выявлены неисправности и на этом двигателе. Из-за этого "Газпром" остановил работу "Северного потока" на неопределенный срок - до устранения замечаний к работе оборудования. Российская компания направила Siemens письмо о необходимости починить турбину.OMV сообщала 27 июля, когда общие поставки по "Северному потоку" упали до 33 миллионов кубов в сутки (20% мощности), что "Газпром" подтвердил ей около 40% от заказанных объемов. А 22 июля, когда поставки составляли еще 40% мощности газопровода, OMV говорила о подтверждении ей 50% заказа.

https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814441552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, австрия, omv, газпром, северный поток, siemens, в мире, россия