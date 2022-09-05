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Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно - РИА Новости, 05.09.2022
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Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно - РИА Новости, 05.09.2022
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:42
2022-09-05T07:42
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.По ее словам, для того, чтобы принимать такие инициативы нужен комплекс продуманных законодательных мер."В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества", - отметила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров)
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общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
07:42 05.09.2022
 
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно

Эксперт Минздрава Долгушина заявила, что выводить из ОМС аборты опасно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
"Из ОМС аборты выводить нельзя, это повысит материнскую смертность, мы проходили такой опыт уже в нашей гордой советской России", - сказала Долгушина журналистам в ВЭФ.
По ее словам, для того, чтобы принимать такие инициативы нужен комплекс продуманных законодательных мер.
"В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества", - отметила Долгушина.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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