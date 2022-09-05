https://ria.ru/20220905/oms-1814430971.html

Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно

Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно - РИА Новости, 05.09.2022

Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно

Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:42

2022-09-05T07:42

2022-09-05T07:42

общество

здоровье - общество

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.По ее словам, для того, чтобы принимать такие инициативы нужен комплекс продуманных законодательных мер."В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества", - отметила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/besplodie-1814429712.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022