https://ria.ru/20220905/oms-1814430971.html
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно - РИА Новости, 05.09.2022
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:42
2022-09-05T07:42
2022-09-05T07:42
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814330422_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_4a4769e9a196fd0fb359f168e8cd2bc9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выводить из ОМС аборты опасно, это может привести к увеличению женской смертности, сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.По ее словам, для того, чтобы принимать такие инициативы нужен комплекс продуманных законодательных мер."В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества", - отметила Долгушина.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/besplodie-1814429712.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814330422_100:75:2719:2039_1920x0_80_0_0_7222c13715728a3f04f0b48668867bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
Эксперт Минздрава Долгушина заявила, что выводить из ОМС аборты опасно