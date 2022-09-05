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Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии

Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии - РИА Новости, 05.09.2022

Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии

Меры по охране посольства РФ в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил "талибских властей" и контрразведки Афганистана, заявил в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:34

2022-09-05T12:34

2022-09-05T13:41

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Меры по охране посольства РФ в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил "талибских властей" и контрразведки Афганистана, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана", - сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана."Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - отметил глава МИД РФ.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в мире, россия, кабул (город), сергей лавров, афганистан, оон, талибан