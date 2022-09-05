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Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии
Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии - РИА Новости, 05.09.2022
Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии
Меры по охране посольства РФ в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил "талибских властей" и контрразведки Афганистана, заявил в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:34
2022-09-05T12:34
2022-09-05T13:41
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Меры по охране посольства РФ в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил "талибских властей" и контрразведки Афганистана, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана", - сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана."Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - отметил глава МИД РФ.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве. * Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, россия, кабул (город), сергей лавров, афганистан, оон, талибан
В мире, Россия, Кабул (город), Сергей Лавров, Афганистан, ООН, Талибан
12:34 05.09.2022 (обновлено: 13:41 05.09.2022)
Посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии
Лавров заявил, что в посольстве России в Кабуле усилили охрану дипмиссии
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Меры по охране посольства РФ в Кабуле усилены, в том числе с привлечением дополнительных сил "талибских властей" и контрразведки Афганистана, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских (движение "Талибан
"* находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность) властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана", - сказал Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана
.
"Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", - отметил глава МИД РФ.
Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.