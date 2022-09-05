https://ria.ru/20220905/ogranicheniya-1814422330.html

Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений

Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений - РИА Новости, 05.09.2022

Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений

Если не будет нового варианта коронавируса, то никаких новых ограничений вводить не будут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:42

2022-09-05T04:42

2022-09-05T04:42

распространение коронавируса

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Если не будет нового варианта коронавируса, то никаких новых ограничений вводить не будут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vaktsina-1814422178.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022