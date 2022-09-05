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Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений - РИА Новости, 05.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/ogranicheniya-1814422330.html
Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений
Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений - РИА Новости, 05.09.2022
Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений
Если не будет нового варианта коронавируса, то никаких новых ограничений вводить не будут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:42
2022-09-05T04:42
распространение коронавируса
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Если не будет нового варианта коронавируса, то никаких новых ограничений вводить не будут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Распространение коронавируса, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
04:42 05.09.2022
 
Попова рассказала, от чего зависит решение по введению новых ограничений

Попова: если мы не увидим нового варианта COVID-19, то других ограничений не будет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Если не будет нового варианта коронавируса, то никаких новых ограничений вводить не будут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:39Распространение коронавируса
Информации о дефиците вакцин от коронавируса в России нет, заявила Попова
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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