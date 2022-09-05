https://ria.ru/20220905/obstrely-1814454626.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Зайцево в ДНР, выпустив в общей сложности 14 снарядов из танка и артиллерии калибрами 152 и 155... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:12

2022-09-05T10:12

2022-09-05T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Зайцево в ДНР, выпустив в общей сложности 14 снарядов из танка и артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 09:10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.24 украинские силовики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), зайцево, украина, вооруженные силы украины