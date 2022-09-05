Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку, Зайцево и Новобахмутовке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Зайцево в ДНР, выпустив в общей сложности 14 снарядов из танка и артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 09:10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 9.24 украинские силовики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.