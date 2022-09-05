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Украинские войска вновь обстреляли курский поселок Теткино
Украинские войска вновь обстреляли курский поселок Теткино - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские войска вновь обстреляли курский поселок Теткино
Украинские войска вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, зафиксировано не менее 12 прилетов, разрушено несколько жилых домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:39
2022-09-05T20:39
2022-09-05T20:47
курская область
происшествия
роман старовойт
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, зафиксировано не менее 12 прилетов, разрушено несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня около 19:00 ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой. Сейчас на месте работают специалисты, которые установят степень ущерба. Вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, роман старовойт, вооруженные силы украины, украина
Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Украина
20:39 05.09.2022 (обновлено: 20:47 05.09.2022)
Украинские войска вновь обстреляли курский поселок Теткино
Курский губернатор Старовойт: ВСУ вновь обстреляли Теткино, совершили не менее 12 прилетов