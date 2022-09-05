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Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска в понедельник за десять минут обстреляли Киевский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского"... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:53

2022-09-05T19:53

2022-09-05T19:53

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за десять минут обстреляли Киевский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Пантелеймоновка и Новоселовка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Новобахмутовке украинские войска два раза открыли огонь, применив снаряды калибром 155 миллиметров.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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в мире, донецк (днр), сцкк, нато, украина, донецкая народная республика