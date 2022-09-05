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Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/obstrel-1814663239.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска в понедельник за десять минут обстреляли Киевский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского"... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:53
2022-09-05T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
нато
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за десять минут обстреляли Киевский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Пантелеймоновка и Новоселовка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Новобахмутовке украинские войска два раза открыли огонь, применив снаряды калибром 155 миллиметров.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
19:53 05.09.2022
 
Украинские военные обстреляли Донецк и Новобахмутовку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили девять снарядов по Донецку и Новобахмутовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за десять минут обстреляли Киевский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Пантелеймоновка и Новоселовка, по ним было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. По Новобахмутовке украинские войска два раза открыли огонь, применив снаряды калибром 155 миллиметров.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СЦККНАТОУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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